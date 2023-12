Am 27. Dezember war es wieder so weit: Der Dezember-Vollmond hat den Himmel erstrahlt und uns neue Energie verliehen. Für einige Sternzeichen hat das Himmelsphänomen gegen Jahresende aber noch eine weitere Bedeutung. Denn sie werden durch die Kraft des Mondes eine wichtige Erkenntnis haben.

Warum es manchmal gut sein kann, loszulassen, wird vor allem ein Tierkreiszeichen erkennen.

Widder

Das ganze Jahr über hat der Widder eine innere Unruhe verspürt, da er wusste, dass ihm etwas fehlte. Was genau, konnte er nicht benennen. Fest stand nur, dass noch etwas kommen muss. Worum es sich dabei handeln könnte, hat das Sternzeichen jetzt endlich durch die Magie, die vom Dezember-Vollmond ausgeht, erkannt. Denn dem Widder ist bewusst geworden, welche Sache sein Leben vollständig machen würde. In ihm brodelt schon lange eine Leidenschaft, die er am liebsten mit der Welt teilen möchte. Jetzt hat er endlich den Mut, diesen Traum wahr werden zu lassen und sein großes Talent auch auf beruflicher Ebene zu verwirklichen. Damit kann das neue Jahr nur gut starten!

Jungfrau

Verletzt zu werden ist nie schön. Vor allem dann nicht, wenn man denkt, die Person, die einen verletzt, gehört zum inneren Circle. Doch genau das muss die Jungfrau jetzt leider auf die harte Tour erfahren. Oft sind Menschen vollkommen anders, als sie sich geben, weil sie sich einfach nicht trauen die Wahrheit zu sagen. Doch mit dieser Wahrheit hätte das Tierkreiszeichen niemals gerechnet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Darüber stehen und versuchen, eine Lösung zu finden. Oder sich selbst schützen und Abstand nehmen, selbst, wenn das noch mehr Schmerz bedeutet. Wofür auch immer sich die Jungfrau entscheidet – die Kraft, die vom Dezember-Vollmond ausgeht, wird sie in die richtige Richtung leiten.

Löwe

Geld alleine macht nicht glücklich. Das muss sich der Löwe wohl oder übel eingestehen. Denn was bringen ihm die Millionen, wenn er niemanden hat, mit dem er sie teilen kann? Und was nutzt ihm finanzieller Reichtum, wenn alles andere in Scherben liegt? Viel wichtiger ist doch, dass das Sternzeichen ein Umfeld hat, mit dem es sich wohl fühlt. Dass es Menschen gibt, die für den Löwen da sind und er sich geborgen und rundum glücklich fühlen kann. Vielleicht liegt es an der Kombination aus der Weihnachts-Magie und dem Dezember-Vollmond, dass das Tierkreiszeichen jetzt zu einer wichtigen Erkenntnis gelangt ist: Nämlich, dass menschlicher Reichtum weit mehr wert ist, als Materielles!