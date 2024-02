Es gibt gewisse „Fakten“, die wir alle seit unserer Kindheit kennen und einfach glauben, ohne weiter darüber nachzudenken. Was aber, wenn wir euch sagen, dass es sich bei einigen dieser Dinge um eiskalte Lügen handelt? Wir liefern die Beweise!

Denn diese fünf Fakten, die wir unser ganzes Leben lang geglaubt haben, sind überhaupt nicht wahr.

1. Vögel können einfach so auf Stromleitungen sitzen, ohne einen elektrischen Schlag zu bekommen

Die Wahrheit: Das geht nicht immer gut! Alleine in Deutschland sterben laut NABU pro Jahr rund drei Millionen Vögel durch Stromleitungen. Für Österreich gibt es keine konkrete Zahl, doch auch hier können

die Tiere nicht ganz problemlos auf elektrischen Leitungen chillen – denn sobald der Vogel den Strom erdet (etwa durch eine Verbindung mit dem Mast oder bedauerlicherweise sogar durch den eigenen Kot!), kommt es zu einem Schlag. Da kann es schon mal passieren, dass das Tier Feuer fängt, zu Boden stürzt und damit ein gesamtes Feld in Brand setzt …

2. Olympische Goldmedaillen bestehen, wie der Name schon sagt, zu 100 Prozent aus Gold

Die Wahrheit: Hier muss man im wahrsten Sinn des Wortes in die Tiefe gehen: Olympia-Goldmedaillen bestehen nur in der hauchdünnen Oberschicht aus Gold, der Rest ist aus Silber gefertigt. Würden die Medaillen aus purem Gold bestehen, wäre die Anschaffung schlichtweg zu teuer. Zur Info: Ein Gramm Gold kostet etwa 60 Euro, eine Medaille wiegt mehrere Hundert Gramm – da während der Olympischen Spiele mehr als 100 Goldmedaillen verliehen werden, müsste man also mit einer sehr hohen Summe rechnen.

3. Verschluckt man einen Kirschkern, wächst ein kleiner Baum im Bauch

Die Wahrheit: Seit unserer Kindheit wird uns eingebläut, dass verschluckte Kirschkerne eine besonders große Gefahr darstellen – denn es könnte ja passieren, dass ein Kirschbäumchen in uns heranwächst!

Das ist aus mehreren Gründen absolut unmöglich; Fakt ist allerdings, dass Kirschkerne tatsächlich Amygdalin enthalten, das im Magen zu giftiger Blausäure wird. In kleinen Mengen ist das aber absolut ungefährlich. Zudem kann sich der Körper selbst entgiften!

4. Beim Zubereiten von Pasta soll das Nudelwasser unbedingt erst gesalzen werden, nachdem das Wasser kocht

Die Wahrheit: Hier scheiden sich die Geister! Während einige Spitzen- und Hobbyköch:innen darauf schwören, dass das Nudelwasser schon vorab gesalzen werden muss, sieht es in der Realität etwas anders aus. Geht es nach der Physik – und wem können wir vertrauen, wenn nicht dieser Naturwissenschaft? –,

macht es überhaupt keinen Unterschied, wann das Salz in den Topf kommt. Der Energieaufwand beim Kochen ist nämlich derselbe, egal ob vor oder nach dem Siedepunkt gesalzen wird. Eines könnt ihr euch aber merken: Pro 100 g Pasta nimmt man 10 g Salz und kocht sie in einem Liter Wasser.

5. Fährt man bei Dunkelheit mit dem Auto, ist es verboten, das Innenlicht anzuknipsen

Die Wahrheit: „Verboten“ in dem Sinn, dass man eine Polizeistrafe riskiert, ist das Anschalten der Innenbeleuchtung im Auto definitiv nicht, und man kann auch nicht davon ausgehen, dass man sofort

einen Unfall baut, sobald das kleine Licht brennt. Dieses Gadget befindet sich schließlich nicht umsonst in jedem Auto. Wäre eine kleine Lichtquelle zudem wirklich so gefährlich, dürfte man auch keine Smartphones am Beifahrer- oder Rücksitz verwenden. Allerdings ist dennoch Vorsicht geboten – denn

während der Fahrt und vor allem während des Einparkens könnte das Licht den oder die Lenker:in blenden.