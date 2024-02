Es brodelt im Dschungelcamp. Die Stimmung kippt bei so ziemlich allen – außer bei Mike und Leyla. Die Turteltäubchen kommen sich gerade nämlich immer näher. Kim gefällt das gar nicht. Aber das Liebesdreieck könnte schon sehr bald ein Ende finden….

Das ist an Tag 14 im Camp passiert.

Schlechte Stimmung im Dschungelcamp

Gereizte Stimmung im Camp. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Zeit zum Wäsche waschen. Doch wohin mit der nassen Wäsche? Die Wäscheleine ist schon voll und am Feuer darf nichts getrocknet werden, deshalb liegen überall Klamotten im Camp rum. Kim hängt ihre Wäsche am Lagerfeuer auf. Eigentlich ein Regelverstoß. Felix ermahnt Kim, sie solle doch bitte nicht ihre Wäsche am Feuer trocknen, weil dieser Regelverstoß sonst zu einer Bestrafung führt.

Damit ist das Wäsche-Thema aber nicht gegessen. Auch Fabio befürchtet, dass ihre Luxusgegenstände konfisziert werden. Er und Leyla reden deshalb auf Tim ein, weil auch er seine Wäsche am Feuer trocknet. „Ach Leute, alles gut. Wir müssen uns doch jetzt wegen so einem Thema nicht anmachen“, will der Influencer sie beruhigen und sammelt seine Wäsche an der Feuerstelle ein. Fabio belehrend zu Tim: „Wir sind ein Team und müssen an einem Strang ziehen. Du bist seit über einer Woche hier. Wie oft durften wir Wäsche am Feuer trocknen, wenn es draußen nicht geregnet hat? Kein einziges Mal!“ Naja später wurden dann auch noch andere Regelverstöße aufgedeckt und die Luxusgüter abgenommen. Tja, Pech.

Alle sind neidisch auf Twenty4Tim

Twenty4Tim sorgt aber nicht nur mit seiner Wäsche für Unmut bei seinen Konkurrent:innen. Denn die werfen dem Influencer jetzt vor, er würde das Dschungelcamp als große Promotour für seine bald erscheinende Single nutzen. Das Geld brauche er offenbar nicht. Neid kommt im Camp auf. Im Dschungeltelefon lästern die Camper, was das Zeug hält. Fabio sagt über Tim: „Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promotour. Mit Vorsicht zu genießen.“

Auch Felix hält sich nicht zurück: „Tim nutzt den Dschungel, um seine Reichweite zu vergrößern. Wir machen das zwar alle, seien wir mal ehrlich. Aber ich frage mich: Wie tickt Tim? Bei ihm ist vieles geplant.“ Auch Leyla gibt ihren Senf dazu: „Mir ist aufgefallen, dass sehr oft deepe und intime Themen am Anfang thematisiert wurden. Und wenn ein Thema aufkommt und man auch etwas dazu sagen will, ihn das eigentlich nicht interessiert. Ich glaube, bei sehr vielen Themen wusste er, dass er sie hier erzählen möchte.“

Mike & Leyla kommen sich näher

Am Lagerfeuer bei der Nachtwache lernen sich Leyla und Mike besser kennen. Direkt daneben eine schlafende Kim. Oder schläft sie doch nicht und lauscht heimlich bei der Unterhaltung? Sie öffnet immer wieder ihre Augen. Das scheinen die Turteltäubchen allerdings nicht zu bemerken. Sie sprechen über Beziehungen. Mike kann gar nicht glauben, dass Leyla schon seit fünf Jahren Single ist. Der Grund für ihr langes Single-Dasein: Sie hat Angst davor, sich einem Mann zu öffnen.

„Du hast Angst, verletzt zu werden, aber du musst das Risiko eingehen“, so Mike. Leyla kichernd: „Vielleicht kommt ja irgendwann jemand, wo ich denke, es lohnt sich!“ Mike: „Wird bestimmt kommen! Schauen wa ma…“ Leyla fragt ihn, ob sie wohl nach der Show in Kontakt bleiben werden. Das wird man sehen, meint Mike. Er mag Leylas Art auf jeden Fall und gut aussehen tut sie auch. Leyla bindet Mike ein Freundschaftsarmband aus Gras um das Handgelenk. Während Mike Leylas Band flechtet, lehnt sie sich an seine Schulter. Cute!

Kim lässt nicht locker

Kim lässt bei Mike und Leyla immer noch nicht locker. Sie macht Mike nämlich darauf aufmerksam, dass sich seine Gesichtszüge verändert haben, weil er so abgenommen habe. Das gefällt Mike ganz und gar nicht. Er faucht zurück: „Das ist aber nicht der Dschungel, sondern der Stress aus deiner Richtung.“

Was mich mittlerweile an dieser Staffel langsam am meisten nervt: Das es nur dieses EINE THEMA GIBT! Kim, Leyla und Mike. 🙄😒 #IBES #IBES2024 #Dschungelcamp pic.twitter.com/th0hWNxtJr — Milan • 🇦🇺🕷️🦗🪳 (@MilanUnravel) February 1, 2024

Kim will es jetzt genau wissen, was ihn stört. „Welchen Stress genau meinst du? Wir können doch mit Frieden rausgehen.“ Kim will den Streit auf Biegen und Brechen klären, Mike hat darauf aber keine Lust und bleibt wortkarg. Die beiden diskutieren am Feuer und diskutieren und diskutieren und diskutieren.

Das Drama dürfte jetzt allerdings bald vorbei sein. Denn am Ende wird verkündet, dass Kim die wenigsten Anrufe bekommen hat. Sie muss nach Felix das Dschungelcamp verlassen. Mike kann sich bei diesen News das Lächeln kaum verkneifen. Das Liebesdrama ist vorbei! Die Zuschauer haben genug.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.