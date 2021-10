Damit konnte keiner rechnen! Während eines endlos erscheinenden Staus ist ein Mann in Bayern aus dem Auto ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen. Doch dann fuhr seine Frau plötzlich weiter – ohne ihn.

Die Lenkerin schien ihren Gatten einfach vergessen zu haben.

Frau lässt rauchenden Mann im Stau stehen

Manchmal können uns unser Partner oder unsere Partnerin richtig nerven. Doch die bessere Hälfte einfach im Stau stehenzulassen und weiterzufahren ist dann doch irgendwie too much. Genau das ist jetzt allerdings in Bayern passiert. Während auf der Autobahn einfach nichts mehr weiter ging, beschloss ein Mann auszusteigen und eine Zigarette zu rauchen. Doch da machte er die Rechnung wohl ohne seine Frau, die am Steuer saß.

Wie aus dem Nichts löste sich der Stau plötzlich auf und es ging wieder vorwärts. Das ließ sich die Lenkerin wohl nicht zweimal sagen, drückte aufs Gas und bretterte davon. Wen sie dabei vergessen hat? Ihren Mann, der vollkommen verloren am Straßenrand zurückblieb.

Polizei findet Fußgänger in Autobahntunnel

Doch anstatt seine Frau anzurufen, machte Mann zu Fuß auf den Heimweg – jedoch immer noch auf der Autobahn. Die bayrische Polizei wurde daraufhin über einen sichtlich verzweifelten Fußgänger informiert, der sich in einem Autobahntunnel herumtrieb. Wie sich herausstellte, war es genau der Mann, der zuvor von seiner Frau zurückgelassen wurde.

Eine Streife sammelte den aus Albanien stammenden Mann schließlich auf und kontaktierte die Lenkerin. Diese holte ihren Gatten wenig später ab und beide fuhren gemeinsam weiter. Weitere Details hat die Polizei nicht preisgegeben. Vielleicht eine sich anbahnende Ehekrise?