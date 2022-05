Hannah Hall aus England geht derzeit auf TikTok viral, weil sie eine Taube in der Stunde der Not geholfen hat. Die beiden lernten sich in einem Pub kennen und sind seitdem einfach unzertrennlich.

Auf einem eigenen TikTok-Account gibt Hannah Updates zum Zustand ihres neuen Freundes.

Eine Frau freundet sich mit Taube an

Manchmal kommen Freundschaften unter den ungewöhnlichsten Umständen zustande. So war es auch bei Hannah Hall. Als sie gemeinsam mit ihren Freunden im Biergarten des „Rose and Crown“ Pubs in Lenton (Großbritannien) saß, wurde eine Taube auf die Freundesgruppe aufmerksam. Zunächst näherte sich das Tier ihrer Freundin, die aber eine Phobie vor Vögeln hat, weshalb Hannah sich zwischen den Vogel und ihre Freundin setzte. Der Vogel kam trotzdem immer näher und machte es sich schließlich auf Hannahs Schoß gemütlich. Dort blieb er dann stundenlang sitzen.

Ein Mitarbeiter des Pubs erzählte ihr, dass das Tier von einigen Gästen schlecht behandelt worden sei – sogar getreten wurde. Als das Tier dann auf ihrem Schoß einschlief, wusste Hannah, dass sie den erschöpften Vogel nicht einfach allein lassen konnte. Also beschloss sie kurzerhand den Vogel mit nach Hause zu nehmen, weil sie nicht wusste, ob er sonst die Nacht überleben würde.

Geschichte geht auf TikTok viral

Dann dokumentierte sie den Vorfall auf TikTok und erwärmt damit die Herzen der Social-Media-User. Die Aufnahmen zeigen den Vogel nämlich am nächsten Morgen gesund und munter in einem kleinen improvisierten Käfig im Schuppen. Am Tag darauf ist er schon viel selbstbewusster und mobiler und fliegt wieder herum. Und auch die Tage danach weicht die Taube einfach nicht von Hannahs Seite und hört sogar auf ihre Anweisungen.

Inzwischen haben schon über 13 Millionen User den Clip von Hannahs Geschichte auf der App gesehen. Auf dem neuen Account @ComeOnLittlePigeon gibt sie außerdem Updates, wie es dem Tier geht. Gerade ist Hannah noch auf der Suche nach einem Tierarzt, der bestimmen kann, ob es sich bei ihrem neuen Freund um ein Männchen oder Weibchen handelt. Aber wie es scheint, könnte es dem Vogel momentan nicht besser gehen – denn der fühlt sich in Hannahs Nähe pudelwohl.

Hättet ihr den Vogel auch mit nach Hause genommen? Ja, sicher! Nein, niemals.

Quiz Maker – powered by Riddle