Normalerweise helfen Hashtags auf TikTok dabei, Trends zu entdecken und speziell nach Themen zu suchen. Der Hashtag #WestElmCaleb verfolgt jedoch ein ganz anderes Ziel. Hier entlarven Frauen einen Seriendater.

Denn Caleb aus New York ist beim Daten ganz schön umtriebig.

Frau erzählt auf TikTok von schlechtem Date

Dass online Dating ganz schön dubios sein kann, ist wohl den meisten spätestens nach ein paar Minuten auf Tinder, Hinge, Bumble und Co bewusst. Denn von peinlichen Gesprächsanfängen zu unheimlichen Bekanntschaften bis hin zum Entdecken von ehemaligen Professoren oder alten Bekannten verstecken Dating-Plattformen so einige unangenehme Momente.

Aber auch wenn es zu einem tatsächlichen Date kommt, ist damit noch lange nicht das Schlimmste überstanden. Das zeigt gerade das Video der TikTokerin „Meems“. Denn sie löst mit ihrer Dating-Erfahrung einen neuen Trend aus.

Als sie in einem Video nämlich erzählt, dass sie von einem gewissen Caleb nach einem Date geghostet wurde, findet sie viel Zuspruch in den Kommentaren. Aber nicht nur, weil ghosten für jeden unangenehm ist, sondern weil viele Frauen vor allem eines wissen wollen: Ist der betroffene Caleb etwa Caleb von West Elm? Denn wie sich herausstellt, hat dieser mittlerweile schon einen gewissen Ruf in der New Yorker Dating-Szene bekommen.

#WestElmCaleb geht auf TikTok viral

Unter dem Hashtag #WestElmCaleb erzählen Frauen daraufhin von ihren Erfahrungen mit demselben Mann; dem 25-jährigen Möbeldesigner Caleb, der für die Firma West Elm arbeitet. Und wie sich herausstellt, hat dieser ein sehr einseitiges Datingmuster. Zuerst matcht er Frauen auf Hinge, überhäuft sie mit Love Bombing, Komplimenten und Aufmerksamkeit und ghostet sie dann eiskalt.

Dutzende Frauen erzählen auf TikTok von ihren Erfahrungen mit Caleb. Er schickte ihnen eine besondere Playlist mit romantischen Songs, die er „nur für sie“ zusammengestellt hatte. Er verheimlichte, wie aktiv er auf Hinge war und versicherte dem jeweiligen Date, wie wichtig das Entstehen der neuen Beziehung für ihn war und er versendete unaufgefordert Nacktfotos von sich.

ich glaub jede person die ich in den letzten 2 jahren gedatet habe ist eig west elm caleb — Franziska "psps" Schwarz (@frnzskschwrz) January 23, 2022

TikTok veröffentlicht persönliche Daten

So weit, so dubios. Innerhalb kürzester Zeit erreichte der Hashtag mehr als 50 Millionen Aufrufe. Doch wie so oft bei viralen Trends, eskalierte der Hashtag schnell. Besonders interessierte TikToker fanden Calebs Hinge-Profil und posteten es auf der Plattform. Auch sein vollständiger Name wurde in den Sozialen Medien und Boulevardmedien publiziert.

Caleb zog sich daraufhin von sämtlichen Plattformen zurück und ist auf Social Media nicht mehr zu finden. Und während viele auf TikTok feiern, dass sie jetzt wissen, vor welchem Caleb sie sich in Acht nehmen müssen, sehen andere die Situation kritischer. Denn Calebs „Verbrechen“ sind für viele einfach die traurige Wahrheit hinter dem online-Dating. Dass gerade Caleb dafür an den Pranger gestellt wird, empfinden viele als unfair. Auch wenn sie sicher sind, dass der 25-Jährige es durchaus verdient hat, dass seine Manipulation bloßgestellt wurde.

West Elm Caleb is further proof that “Mambo #5” would not fly in today’s cultural climate — 🤫 (@broazay) January 21, 2022

Breite Diskussion über Dating-Verhalten

Kurze Zeit, nachdem #WestElmCaleb viral ging, gestand „Meems“ übrigens, dass sie eigentlich ein Date mit einem ganz anderen Caleb hatte und das erst im Nachhinein merkte. Ein weiterer Beweis also, dass die Erfahrungen der jungen Frauen auf Dating-Plattformen doch ähnlicher sind als man angenommen hätte.

Letztlich versteckt sich hinter dem Hashtag also vielleicht weniger eine Hetzjagd, die auf eine spezielle Person zielt, als vielmehr der Wunsch vieler Frauen, das Dating-Verhalten vieler Männer zu thematisieren und zu verbessern. Und #WestElmCaleb ist dafür das ideale Aushängeschild – ob man dafür allerdings sein Gesicht zeigen muss, ist eine andere Frage.