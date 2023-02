Wer seinem Partner mal wieder eine Freude machen möchte, hat dazu bald die Gelegenheit! Denn der 14. Februar rückt immer näher. Darum verraten wir euch hier auch acht Geschenkideen zum Valentinstag, über die ER garantiert super happy sein wird.

Von einigen dieser Geschenke profitiert nicht nur einer …

1. Selbst gemischtes Müsli

Gibt es einen größeren Liebesbeweis, als ein persönlich zusammengestelltes Müsli, das ihr gemeinsam in der Früh snacken könnt? Wohlkaum. Schließlich zählt zusammen in den Tag starten zu einer schönen Art, um sich nahe zu sein. Mag er’s lieber schokoladig, nussig oder fruchtig? Mit Crunch, groben Haferflocken oder weich, wie ein Porridge? Ihr könnt entscheiden! Zu gestalten und bestellen auf mymuesly.com.

2. Drinks!

Wer den Dry January auch im Februar noch fortsetzt oder einfach generell keinen Alkohol trinkt, hat mit einem alkoholfreien Drink sicherlich eine große Freude. Der Martini Vibrante eignet sich hervorragend dafür, um erfrischende Cocktails zu mixen und den Valentinstag damit ohne Hangover am nächsten Morgen zu überstehen. Um 12,99 Euro im Handel erhältlich.

3. Spaß im Bett

Ein bisschen sexy Time kann nie schaden! Der Valentinstag bietet die ideale Gelegenheit, um wieder ein bisschen Drive in den Beziehungsalltag zu bringen. Von einem Geschenkset mit zahlreichen Sex-Toys haben außerdem beide Seiten etwas. Die „Love in a Box“-Überraschung von Amorelie lässt auch wirklich keine Wünsche offen. Darin enthalten: Ein Paarvibrator, ein Penis-Masturbator, Gleitgel, ein Kartenspiel, eine Augenbinde uuund ein Kamasutra-Booklet! Zu bestellen Online, um 69,99 Euro (aktuell im Sale, um 58,90 Euro).

4. Spicy Überraschung

Es bleibt spicy! Nur auf eine andere Art und Weise. Denn auch die stylischen Salz- und Pfefferstreuer von „De Vecchi Milano“ ziehen sich gegenseitig an; nämlich magnetisch. Erhältlich im Concept Studio Select, Seitzergasse 1-3, 1010 Wien.

5. Fancy Socken

Braucht man überhaupt einen Anlass, um Socken zu verschenken? Eigentlich nicht. Aber umso besser, wenn sich einer findet. Wie etwa der 14. Februar. Stilvolle Socken in einem dunklen rot (hier in der Farbe „Barolo“) und aus Schurwolle gibt’s zum Beispiel bei Falke. Erhältlich Online und in den Stores, für 17 Euro.

6. Sound zum Verlieben

Zu einem perfekten Date und sowieso zu einem schönen Leben gehört nun einfach mal Musik. Um eurer besseren Hälfte auch über den Valentinstag hinaus eine Freude zu bereiten, gönnt ihm doch einen richtig guten Speaker! Etwa in der mobilen Version von Sonos. Erhältlich Online und im Handel für 199 Euro in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.

7. Liebe geht durch den Magen

Romantischer geht’s wohl kaum: Ein selbstgemachtes Dinner lässt wirklich jedes Herz höher schlagen! Den Stimmungshöhepunkt erreicht die Cooking-Session aber wohl erst, wenn selbst der Topf nur so vor Liebe sprüht. Wie der herzförmige Bräter von Le Creuset. Perfekt für Schmorgerichte aller Art. Erhältlich Online und im Handel, für 225 Euro.

8. Zu zweit ist’s am heißesten

Eine Win-Win-Situation ist auch folgender Geschenktipp: Ein Set aus zwei Vibratoren, die per App gesteuert werden können und einem damit den Alltag versüßen. Wer auf heiße Höhepunkte auch außerhalb der eigenen vier Wände steht, kann seine bessere Hälfte also mit dem Tease-Us-Set von We Vibe überraschen – entweder mit einem Toy für ihn und einem für sie, mit zwei für ihn oder zwei für sie. Erhältlich im Onlineshop, für 219 Euro.