Das lange Warten hat ein Ende: Beyoncé geht endlich wieder auf Tour. Und wenig überraschend flippen ihre Fans komplett aus. Doch es gibt auch einige Bedenken – vor allem, wenn es um die Kontostände der Fans geht.

Das sind die besten Tweets und Reaktionen zur bevorstehenden Tour.

Beyoncé verkündet Welttournee

Nach ihrem Konzert in Dubai wurde die Hoffnung unter Fans immer größer, jetzt ist es endlich fix: Superstar Beyoncé wird endlich wieder die Bühnen (und Stadien) dieser Welt besuchen und eine jetzt schon legendäre Show zum besten geben. Denn wie die Künstlerin am 1. Februar verkündet, wird sie den Sommer über auf Welttour gehen. Mit im Gepäck: ihr Album „Renaissance“, das Beyoncé vergangenen Sommer veröffentlichte.

Zu den Tourstopps zählen neben zahlreichen Städten in Amerika auch einige in Europa. Drei Mal kommt Beyoncé sogar nach Deutschland: am 15. Juni ist sie in Köln; am 21. Juni in Hamburg und am 24. Juni in Frankfurt. Und wenig überraschend flippen ihre Fans online komplett aus. Immerhin ist es schon sechs Jahre her, seit sie zuletzt auf Tour war! In den ersten 17 Stunden nach dem Instagram-Verkündungspost bekam das Foto mehr als sieben Millionen Likes und 200.000 Kommentare.

everyone waking up to see beyoncé announced the renaissance tour pic.twitter.com/a7nlZDQmJ9 — wiLL (@willfulchaos) February 1, 2023

Jetzt schon angst vor enormen Ticketpreisen

Und auch in den Sozialen Medien betonen viele, wie aufgeregt sie jetzt schon sind – obwohl sie noch nicht einmal Tickets haben. Doch schon jetzt ist klar: wer Beyoncé wirklich sehen will, muss schnell sein! Und darf vermutlich nicht so sehr darauf achten, wie viel Geld die Tickets kosten.

Und das, obwohl die offiziellen Ticketpreise noch nicht bekannt sind, da der Verkauf erst am 7. Februar startet. Doch schon jetzt bereiten sich Fans darauf vor, dass Beyoncé ein großes Loch in ihre Geldbörse brennen wird. Denn mit mehreren hundert Euro muss wohl jeder rechnen. Doch das ist es ihnen wert. Denn auf Twitter suchen viele schon nach alternativen Einnahmequellen, um die Ticketpreise stemmen zu können – und für ihre Queen Bey ist den Fans offensichtlich wirklich kein Schritt zu weit.

Me when Ticketmaster releases Beyoncé’s tour tickets 😭pic.twitter.com/8V1pvKGcxB — Niall (@sadtwinkera) February 1, 2023

*Beyoncé announces her tour



Me with literally $3 to my name: pic.twitter.com/5pwLWWAYOg — Music Club FOX (@MusicClubFOX) February 2, 2023

my parents: “WHO SOLD THE HOUSE???”



Me while at Beyoncé’s renaissance tour: pic.twitter.com/JyOaAOVsmO — Bradley 💧 (@bradleyberdecia) February 1, 2023

money comes back, beyoncé’s renaissance tour doesn’t ! — pure flower honey 💐 (@purethiquekj) February 1, 2023

Everyone that took Beyoncé’s job advice in Break my Soul when they see the Renaissance World Tour prices pic.twitter.com/rA3rSDSMJl — Allie is the #1 CUFF IT stan (@Fergyonce) February 1, 2023

If I can’t get Renaissance tour tickets for my city, best believe I will get them for any available date in another location. Even if it’s out the country. At this point, I will plan an entire vacation around this Beyoncé tour with no shame 😅🤣🐝 — TONI TONE (@t0nit0ne) February 1, 2023

*Beyoncé announces Renaissance tour*



My bank account:

pic.twitter.com/nhidZuhsXq — NUFF (@nuffsaidny) February 1, 2023

Beyoncé announcing this tour on the first and I gotta pay bills. I need to think of something. #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/mO5qk4VT4a — 🧜🏾‍♂️🧚🏾‍♀️✨ (@moonlighttsouls) February 1, 2023