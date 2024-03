Bereits im Juni startet die zweite Staffel von „House Of The Dragon“ und so viel ist jetzt schon klar: Der Familienstreit der Targaryens erreicht in den neuen Folgen neue Höhepunkte. Passend dazu wurden jetzt auch gleich zwei Trailer veröffentlicht.

Denn auch als Publikum müssen wir uns offenbar für eine Seite entscheiden.

„House Of The Dragon“ veröffentlicht neue Trailer

Es gibt immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. Das zeigt auch die zweite Staffel von „House Of The Dragon“. Denn das „Game of Thrones“-Prequel wird sich auch in den neuen Folgen die Frage stellen, wer denn nun wirklich den Eisernen Thron verdient hat. Zur Erinnerung: In der ersten Staffel der Serie stand Rhaenyra Targaryen eigentlich kurz vor dem Thron; ihre ehemalige beste Freundin und spätere Ehefrau ihres Vaters Alicent hinterging sie jedoch und setzte stattdessen ihren eigenen Sohn als König ein. Was folgt ist ein Krieg innerhalb der Familie; in der beide Seiten fest davon überzeugt sind, dass sie im Recht sind.

Und das kann nur auf eine Art und Weise ausgehen: im Chaos. Am Ende der ersten Staffel wurde Rhaenyras Sohn von ihrem eigenen Halbbruder getötet, sie schwor deshalb Rache. Wie diese aussieht, sehen wir jetzt in den Trailern zur neuen Staffel. Und mit diesen verdeutlicht der verantwortliche Sender Max einmal mehr, dass es zwei Seiten der Story gibt – und dementsprechend auch zwei Trailer, die die Perspektiven der jeweiligen Familie verdeutlichen. Der „Black Trailer“ konzentriert sich dabei auf Rhaenyra, die mit der Trauer um ihren Sohn umgehen muss und Rache schwört; an ihrer Seite steht dabei ihr Mann Daemon, der mit Krieg offensichtlich kein Problem hat. Der „Green Trailer“ zeigt währenddessen, wie Alicent mit der Rolle als Königin Mutter umgeht – und wie ihr Sohn sich schon fast auf den Krieg gegen die eigene Familie freut.

Release im Juni 2024

Die ersten Clips zeigen: es wird extrem, brutal und scheinbar endlos. Denn beide Seiten sind überzeugt davon, dass ihr Anspruch auf den Thron gerechtfertigt ist. Sieht also nicht so aus, als wäre eine Versöhnung auch nur ansatzweise möglich. Stattdessen scheint es so, als würde der Bürgerkrieg in der zweiten Staffel das Reich komplett auseinanderreißen.

Welche Auswirkungen das hat – und welche Rolle die riesigen Drachen dabei spielen werden – sehen wir ab 16. Juni. Und zwar auch hierzulande. Denn die neuen Folgen werden parallel zum amerikanischen Release auch auf Sky verfügbar sein.