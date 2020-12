Ein heimlich gedrehtes Video des deutschen Tierschutzbüros zeigt Tierquälerei und illegale Praktiken in einem deutschen Schweinestall. Der Bauer wurde bereits bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Schon Anfang Dezember deckte die Organisation ähnliche Bedingungen in einem anderen Mastbetrieb auf.

Tierquälerei in Schweinestall aufgedeckt

Erschreckende Aufnahmen des deutschen Tierschutzbüros zeigen erneut unglaubliche Tierquälerei in einem Schweinestall in Deutschland. Die Praktiken, die man dort anwendet, sind nicht nur höchst illegal, sondern auch ein absoluter Schock für jeden Tierliebhaber. Denn Mitarbeiter dieses Familienbetriebs töten erkrankte Schweine, indem sie sie mit voller Wucht gegen eine Kante schlagen. Dass die Tiere dadurch unglaubliche Schmerzen erleiden und nicht immer auf der Stelle sterben, kann man in dem Video deutlich erkennen. Und auch Hygiene- und Haltungsvorschriften werden in diesem Stall nicht einmal im Ansatz eingehalten, wie Tierschützer in dem Video erzählen.

ACHTUNG! Diese Bilder sind grausam und zeigen Tierquälerei!

Kein Einzelfall

Inzwischen hat man den Stall bereits bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Doch das ist leider nicht der erste Fall dieser Art, den das deutsche Tierschutzbüro aufgedeckt hat. Erst Anfang Dezember veröffentlichte die Organisation ähnliche Szenen aus anderen Ställen in Deutschland. Die Anklage gegen die Bauern wurde damals fallen gelassen, weil auf dem Videomaterial nicht genau erkennbar war, um welchen Stall es sich handelte.