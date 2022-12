Damit hätten seine Fans wohl nicht gerechnet. Auf Instagram lüftet der queere Rapper Lil Nas X nun ein gut gehütetes Geheimnis: Der 23-Jährige ist Vater von einem kleinen Sohn.

„Ja, ich habe einen Sohn“, schreibt er in seiner Insta-Story.

Rapper Lil Nas X ist Vater

Was für eine Überraschung. Der US-Rapper Lil Nas X ist Vater. Das verkündete der Grammy-Gewinner nun völlig unerwartet auf Instagram. In seiner Story postet er ein cutes Foto von seinem Sohn und schreibt dazu: „Ja, ich habe einen Sohn und ich werde ihn nicht mehr vor dieser grausamen Welt verstecken.“

Bild: Instagram / @lilnasx

Aber nicht nur das: Der Rapper teilt dann auch gleich noch das Geburtsdatum und ein Foto von dem Jungen, das wohl kurz nach der Geburt entstanden sein dürfte. Das Licht der Welt erblickte sein Sohn am 27. September 2021 – damit ist er jetzt etwas über ein Jahr alt. Wie der Kleine heißt, verrät er allerdings nichts. Ebenso unklar ist, wer die Mutter seines Kindes ist. Generell hält sich Lil Nas X, was ein Privatleben betrifft, eher bedeckt. Umso mehr freuen sich seine Fans nun über diesen schönen Einblick in sein Leben.

Bild: Instagram / @lilnasx

Rapper überrascht 2021 mit Babybauch

Langweilig wird es mit Lil Nas X definitiv nicht! Seine Fans wissen: der queere Musiker hat so gar nichts mit Rapper-Klischees am Hut. Der „Old Town Road“-Interpret ist bekannt für seine extravaganten Performances und seine schrillen Outfits. Er schafft es regelmäßig, dass das Netz ausrastet.

2021 postete der Grammy-Gewinner zum Beispiel eine Reihe an Bildern auf Instagram, auf denen er mit einem Babybauch im weißen Umhang samt Blumenkranz zu sehen ist. Darunter schrieb er: „Überraschung!“ Doch Surprise, der Sänger war nicht schwanger. Es handelte sich bei seinem „Baby“ lediglich um einen PR-Gag zur Ankündigung seines neuen Albums „Montero“. Oder hatte der PR-Gag damals vielleicht doch etwas mit der Geburt seines Sohnes zu tun? Eine versteckte Message? Wer weiß …