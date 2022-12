Es scheint, als möchte Bill Cosby wieder zurück auf die Bühne. 2021 wurde der Comedian aus dem Gefängnis entlassen – jetzt soll er eine Comedy-Tour durch die USA planen. Und das, obwohl erst kürzlich eine weitere Missbrauchs-Klage eingegangen ist.

Das verkündete der 85-Jährige jetzt in einem Radio-Interview.

Bill Cosby plant Comedy-Tour

Unzählige Frauen warfen bzw. werfen dem einstigen Fernsehstar und US-Komiker Bill Cosby sexuellen Missbrauch vor. 2018 wurde er schließlich zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen sexueller Nötigung verurteilt. Er kam allerdings bereits 2021 frei, nachdem man das Urteil aufgrund eines Verfahrensfehlers aufgehoben hatte. Aktuell läuft ein weiterer Prozess wegen Missbrauchs gegen den 85-Jährigen. Doch das scheint Cosby nicht davon abzuhalten, schon bald wieder Liveshows zu spielen.

Wie es aussieht, plant er gerade sein Comeback auf der Bühne, wie er in einem Radio-Interview mit „WGH Talk“ erklärte. Er glaube, dass er eine Version von Bill Cosby sein könne, die sein Publikum kenne, so der 85-Jährige laut Variety. Ein Sprecher des Komikers bestätigte gegenüber dem Branchenmagazin, dass Cosby tatsächlich einen Tourstart im Frühjahr oder Sommer 2023 anpeile. Welchen Inhalt die Bühnen-Tour haben wird, steht noch nicht fest.

Anschuldigungen von mehr als 60 Frauen

Mehr als 60 Frauen haben 2017, im Zuge der #MeToo-Bewegung, unterschiedliche Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben, der durch seine Rolle als Cliff Huxtable in der nach ihm benannten Sitcom „The Cosby Show“ weltweit berühmt wurde. Doch nur die wenigsten Vorwürfe hatten Erfolg, da Cosby sie entweder zurückwies oder sie bereits verjährt waren. Bis auf jenen Schuldspruch im Jahr 2018, der den Prominenten schließlich hinter Gitter brachte, wenn auch nur für drei Jahre.

Im Juni 2022 sprach man Cosby allerdings in einem Zivilprozess in Kalifornien schuldig, vor mehr als 45 Jahren eine damals 16-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Wie Variety berichtet, musste der gefallene Hollywood-Star eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar zahlen.

Weitere Klagen im Dezember 2022

Doch das war noch längst nicht alles. Erst vor wenigen Wochen gingen erneut Missbrauchs-Klagen von insgesamt fünf Frauen ein. Sie werfen dem 85-Jährigen, der im TV als echte Vaterfigur galt, sexuelle Übergriffe sowie sexuellen Missbrauch vor. Die Einreichung der Klage war nur möglich, da seit Ende November im US-Bundesstaat New York der sogenannte „Adult Survivors Act“ gültig ist. Dieser ermöglicht es für den Zeitraum von einem Jahr, bereits verjährte Sexualverbrechen zivilrechtlich zu verfolgen.