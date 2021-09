Moooment mal! Ist Lil Nas X etwa schwanger?! Der Rapper zeigt sich mit einem Babybauch auf Instagram und sorgt damit für Begeisterung! Doch dabei handelt es sich weniger um ein medizinisches Wunder, als um eine sehr spezielle Promo, um sein Debütalbum anzukündigen!

“Überraschung”, schreibt der 22-Jährigen auf Instagram.

Lil Nas X hat Babybauch

Langweilig wird es mit Lil Nas X definitiv nicht! Der US-Rapper ist bekannt für seine extravaganten Auftritte und hat es auch jetzt wieder geschafft, dass das Netz ausrastet. Denn der zweifache Grammy-Gewinner postete eine Reihe an Bildern auf Instagram, auf denen er mit einem Babybauch im weißen Umhang samt Blumenkranz zu sehen ist. Darunter schreibt er: “Überraschung!”

Schnell wird klar, dass es sich dabei um kein medizinisches Wunder handelt. Der Rapper verkündet mit dem außergewöhnlichen Posting, dass er bald sein erstes Album veröffentlicht. “Ich kann es gar nicht glauben, dass ich es endlich ankündige! Mein ganzer Stolz ‘MONTERO’ erblickt am 17. September 2021 das Licht der Welt“, freut sich der 22-Jährige. Dazu gibt es noch eine gefakte Ultraschall-Aufnahme, die kein Baby, sondern einen Ausschnitt des Plattencovers zeigt.

So kam er auf die Idee

Im Interview mit der US-Zeitschrift People verriet der Musiker, wie er auf die Idee gekommen ist, sich hochschwanger ablichten zu lassen. Bei einem Gespräch mit seiner Stylistin habe er zu ihr gesagt, dass dieses Debütalbum wie sein Baby sei. Aus dem anfänglichen Scherz wurde dann aber schnell Ernst und der Rapper veröffentlichte die “Schwangerschaftswerbung”.

“An diesem Album zu arbeiten war für mich Therapie“, so Lil Nas X. Er gehöre zu einer kleiner aber immer weiter wachsenden Zahl an Rappern in den USA, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Bekannt wurde er 2019, als er mit dem Country/Hip-Hop-Song “Old Town Road” einen Hit landete. Und auch seine zweite Single “Montero (Call Me By Your Name)” ging durch die Decke und wurde zu seinem zweiten Nummer-Eins Hit!