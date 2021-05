Lil Nas X präsentierte bei der “Saturday Night Live”-Show seinen neuen Song “Montero Call Me By Your Name”. Doch während der heißen Tanzeinlagen des Rappers gab seine hautenge Hose den Geist auf und platzte. Dieser Auftritt ging auf Twitter und Co. natürlich sofort viral.

Auch der 22-Jährige selbst zeigte Humor und machte sich auf Twitter über seine geplatzte Hose lustig.

Lil Nas X platzt die Hose während Live-Show

“The show must go on” – Das dürfte sich wohl Lil Nas X gedacht haben, als mitten während eines Live-Auftritts in der “Saturday Night Live”-Show dem Rapper die Hose geplatzt ist. Während der 22-Jährige seinen Hit “Montero Call Me By Your Name” performte, gab er auch einige heiße Tanzeinlagen zu seinem Besten. Er trug eine bauchfreie, abgeschnittene Lederjacke und eine hautenge Lederhose mit gemalten Flammen. Doch dann der Schock: Als er einige Moves an der Poledance-Stange zeigte, riss plötzlich die Hose. Doch das brachte den Rapper nicht aus der Ruhe. Die letzten Sekunden seines Songs tanzte er unbeschwert weiter und verdeckte dabei mit einer Hand seinen Schritt.

Auftritt geht auf Twitter viral

Dass Lil Nas X während eines Live-Auftritts die Hose platzte, blieb natürlich nicht unbemerkt. Nur wenige Stunden nachdem das Video der Show auf YouTube gepostet wurde, hatte es bereits Millionen Klicks. Natürlich ging die geplatzte Hose auch auf Twitter und Co. viral. Und auch witzige Memes ließen nicht lange auf sich warten.

Wir haben die besten Memes für euch rausgesucht:

Ein User postet unter ein Posting des Rappers ein Bild der legendären Spiderman-Szene, in der Peter Parker versuchte, mit letzter Kraft einen abstürzenden Wagon zu retten. “Der letzte Faden von Lil Nas X Hose, der versucht die Hose zusammenzuhalten”, schreibt er zu dem Posting.

The last string of lil nas x's pants tryna hold his pants together pic.twitter.com/dY9T5gYpSy — Ceilo (@Ceil_oo) May 24, 2021

Auch in den anderen Kommentaren können sich Fans nicht zurückhalten und müssen sich einfach über die geplatzte Hose lustig machen. Könnt ihr euch noch erinnern als SpongeBob einmal die Badehose zerrissen ist? Ob sich Lil Nas x wohl auch so gefühlt hat?

Open up right now Mr Nas pic.twitter.com/slQcoL38x6 — he's no more (@Inzainreviews2) May 24, 2021

Aber auch der Rapper selbst macht sich über seine geplatzte Hose lustig. Auf Twitter postet er ein Bild von sich bei Jimmy Fallon. Damals trug er einen Schottenrock und wurde deshalb von dem Talkshow-Moderator etwas aufgezogen. “Hört auf mich zu fragen, warum ich einen Rock trage. Ich werde nie wieder einer Hose vertrauen”, schreibt der 22-Jährige zu dem Posting.