Jedes Sternzeichen hat seine Stärken und Schwächen. Manche sind analytischer und eignen sich deshalb eher zu einem Job in der Forschung, andere fantasievoller und neigen deshalb dazu, sich einen kreativen Beruf auszusuchen.

Das ist der richtige Job für dein Tierkreiszeichen:

Wassermann

Der Wassermann ist unglaublich einfallsreich und hat eine visionäre Ader. Deshalb ist er auch in einem Job, bei dem man immer wieder neue Ideen einbringen sollte, gut aufgehoben. Dieses Sternzeichen wäre zum Beispiel in der Wissenschaft gut aufgehoben.

Fische

Fische sind besonders offenherzige und kommunikative Menschen. Deshalb ist ein Job im Gesundheits- und Sozialwesen genau das Richtige für dieses Sternzeichen. Sie brauchen auf jeden Fall einen Beruf, in dem sie viel mit anderen Menschen zu tun haben.

Widder

Widder sind besonders kreativ, aber auch unglaublich gründlich und genau. Sie brauchen aber auch einen Job, der sie jeden Tag aufs neue herausfordert und nicht langweilig wird. Deshalb sind Widder besonders gut in den Bereichen TV und Radio aufgehoben, aber auch Architektur passt perfekt zu diesem Sternzeichen.

Stier

Der Stier ist ein sehr korrekter und genauer Mensch. Er mag sein Leben geradlinig und braucht ein Schema F nach dem er sich richten kann. Deshalb ist dieses Sternzeichen besonders gut in der Technik oder im Finanzwesen aufgehoben. Sie sind ehrlich, verlässlich, praktisch und geduldig.

Zwilling

Zwillinge lieben die Herausforderung und brauchen viel Action in ihrem Leben. Deshalb würden sie auch nie einen Job am Schreibtisch annehmen. Das ist ihnen schlicht und einfach zu langweilig. Sie sind optimistisch, intelligent, stecken voller Energie und lieben deshalb alle Berufe, in denen sie reisen dürfen und in der Welt herumkommen.

Krebs

Krebse wollen in der Welt unbedingt etwas bewirken und anderen Menschen helfen. Wegen ihrer sensiblen Art sind sie die besten Zuhörer und deshalb besonders gute Psychologen oder Pfleger. Außerdem wünschen sie sich, dass die Welt viel gerechter wird. Deshalb tendieren Krebse auch oft dazu, eine Karriere als Anwalt zu starten.

Löwe

Der Löwe ist ein echter Alleskönner. Wofür er sich auch interessiert, in dem Berufsfeld, das er gewählt hat, steigt er die Karriereleiter hoch hinauf. Dieses Sternzeichen arbeitet oft in einer Führungsposition. Aber auch in der Politik ist der Löwe meistens zu finden. Denn sie sind großartige Redner und stehen gerne in der Öffentlichkeit.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein sehr rationaler Mensch. Sie liebt die Wissenschaft und will am liebsten alle Dinge in ihrem Leben mit logischen Argumenten klären. Deshalb ist dieses Sternzeichen der perfekte Techniker und Forscher. Die Jungfrau braucht die Logik in ihrem Berufsleben einfach.

Waage

Die Waage ist die geborene Diplomatin. Schon immer ist dieses Sternzeichen allen Streitereien aus dem Weg gegangen und hat versucht, Probleme zu lösen, bevor sie überhaupt entstehen. Auch als Mediator oder Anwalt steigt das Sternzeichen schnell die Karriereleiter nach oben.

Skorpion

Skorpione sind unglaublich motiviert und einfallsreich. Sie stellen sich gerne neuen Herausforderungen und ziehen komplexe Themen magisch an. Für dieses Sternzeichen ist ein Job in der Forschung, Politik oder als Polizist deshalb wie gemacht.

Schütze

Schützen sind echte Freigeister und unglaublich kreative Menschen. In einem Job in PR und Marketing fühlen sie sich deshalb besonders wohl. Denn dort können sie ihren Ideen freien Lauf lassen. Außerdem sind sie besonders kommunikativ. Deshalb brauchen sie auch einen Beruf, in dem sie sich mit anderen unterhalten können.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Problemlöser. Deshalb sind alle Berufe, die mit Mathematik oder Organisation zu tun haben, wie geschaffen für dieses Sternzeichen. Seinen Kontrollzwang, der im Privatleben bereits zu vielen Problemen geführt hat, kann er hier komplett ausleben.