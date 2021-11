Die Schlaghose aus Denim feiert ihr großes Comeback. 2021 unter dem Namen Flared Jeans. Und geht es nach den Influencern ist dieser Jeanstrend gekommen, um zu bleiben. Dabei zeigen uns diese auch gleich, wie wir die weite Hose jetzt im Winter richtig kombinieren.

Mit diesen Tricks stylen Influencer die Jeans mit Schlag diesen Winter als absolutes It-Piece.

Styling-Tipps: So tragen Influencer die Flared Jeans im Winter

Na gut, Skinny Jeans sind nicht mehr hip. Das wissen wir ja dank Gen Z bereits! Aber was tragen wir diesen Winter stattdessen? Schaut man auf Instagram, findet man prompt eine Antwort. Die Flared Jeans ist offenbar aus keinem Influencer-Kleiderschrank mehr wegzudenken. Wer den Look nachstylen möchte, sollte dabei aber manche Dinge beachten. Hier kommen fünf Styling-Tipps und jede Menge Inspiration!

1. Oversized Blazer

Lässige Blazer gehen einfach immer. Und erst recht in Kombination mit einer Flared Jeans. Dazu klassische Stiefletten und fertig ist ein Look, der immer chic wirkt. Setzt man auf Jeans in dunklem Denim oder Schwarz, funktioniert dieses Outfit auch perfekt im Büro oder bei einem Drink. Wer es etwas lockerer mag, kombiniert dazu schwarze Chucks.

2. Strick-Cardigan

Vor allem französische Influencerinnen treiben den nostalgischen Look des Cardigans mit der Flared Jeans auf die Spitze. Für den modernen Touch stecken sie die Strickjacke einfach in die Hose oder tragen ein klassisches Hemd oder eine Bluse darunter.

3. Verspielte Bluse

Perfekt für Familienfeiern rund um die Weihnachtszeit: eine Flared Jeans gepaart mit einer eleganten und verspielten Bluse. Wer den Romantik-Look auf die Spitze treiben möchte, trägt die Kombi mit fancy Stiefeletten, wer es gerne etwas sportlicher mag, mit hellen Sneakers.

4. Klassischer Mantel

Ein klassischer Mantel darf in keinem Kleiderschrank fehlen. Kombiniert man diesen mit einer Flared Jeans, gelingt der perfekte Business-Look. Durch den Mantel wirkt die Hose auch gleich viel eleganter. Man sollte aber darauf achten, dass der Mantel möglichst gerade geschnitten ist. Tailliert oder „bauchig“ matcht nicht unbedingt mit einer weiten Hose. Also lieber auf klassische Mantel-Modelle zurückgreifen.

5. Sportlicher Hoodie

So, und wer es richtig gemütlich mag, kann die weite Hose einfach mit einem coolen Kapuzenshirt anziehen. Allein die Kombi Flared Jeans und Hoodie ist schon ein Statement für sich, wie wir finden. Dazu eine elegante Handtasche, et voilá….fertig ist der ultimative Gen-Z-Look!