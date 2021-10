Die ersten Blätter fallen und unser Styling wird zur Schichtarbeit. Das Tolle daran: Der Lagenlook hält nicht nur warm. Er sieht auch gut aus. Diese skandinavischen Modebloggerinnen zeigen, wie gelungenes Layering jetzt funktioniert.

Diesen vier Influencerinnen solltet ihr schnell folgen.

4 Inspirationen für den Layering-Trend

Wollen wir wissen wie der Lagenlook funktioniert, brauchen wir unsere Augen nur Richtung Norden zu wenden. Die skandinavischen Influencer sind nämlich wahre Meisterinnen beim Schichten-Trend. Die große Kunst des Lagenlooks besteht darin, unterschiedliche Kleidungsstücke so übereinander zu stylen, dass die einzelnen „Lagen“ sichtbar sind. Das schütz vor Frostbeulen und sieht richtig gemacht auch noch cool aus. Zudem ermöglicht der Layering-Trend endlich unsere geliebte Sommerkleidung mit in den Herbst zu nehmen. Ihr braucht noch mehr? Dann seht euch mal diese Looks hier an…

1. Emili Sindlev

Eigentlich ist die Dänin für ihre farbenfrohen Looks bekannt. Hier zeigt sich Emili mal von ihrer reduzierten Seite. Und trotzdem hat der Look einen farbenfrohen Twist. Denn unter ihrer eleganten schwarzen Herbst/Winter Garderobe geht es etwas südlicher zu. Zum beigen Anzug stylt sie lässig getragen ihr gelbes Sommerhemd. Sieht eigentlich ganz easy aus. Nur die Kopfkrönung in Form ihrer Walle-Mähne dürfte etwas schwierig werden.

2. Annabel Rosendahl

Die Norwegerin Annabel Rosendahl war jahrelang Einkäuferin bei einem norwegischen Luxus-Kaufhaus, bevor sie sich als Fulltime-Influencerin etablierte. Ihr Style entspricht dem zeitlosen Scandi-Chic und das immer mit einer Prise Eigenwilligkeit. Bei diesem Lagenlook ist der Fellmantel das Statement-Piece der den anderen Teilen zeigt, wo es lang geht. In dem Fall ein farblich abgestimmtes Leder-Ensemble, das offen getragen mit einem weißen T-Shirt schön lässig bleibt.

3. Gine Margrete

Skandi Girl Gine Margrete hat zwar gerade ein Kind bekommen, aber das hält sie nicht davon ab, sich auch im Lift super-stylish in Szene zu setzen. So ein Statement-Mantel ist ja auch schon die halbe Miete. Darunter ein Matching Strickpullover natürlich schön luftig, damit sich darunter noch ein weißes Top ausgeht. Mit der Tasche und dem Lippenstift setzt sie farblich nochmal eins obendrauf. We like!

4. Pernille Teisbaek

Tja, so kann man sich natürlich auch seine zweite Impfdosis abholen: In einem lässigen Beige-Weiß Look, der gekonnt elegant und zugleich cool gestylt ist. Pernille Teisbaek ist eine, die den charakteristischen nordischen Stil in ihrer DNA hat. Das hat auch Mango erkannt und soeben eine Kollektion „Mango x Pernille Design“ mit der dänischen Influencerin rausgebracht.