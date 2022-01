Der sechste Tag im Dschungelcamp bleibt für die Stars nicht ohne Folgen: Insgesamt haben die Camper 85 Mal gegen die Regeln verstoßen. Die Konsequenzen sind hart und sorgen für eine bitterböse Anouschka Renzi. Tara Tabitha hatte indes mit ganz anderen Problemen zu kämpfen – ihr fehlt ein Zahn.

Und im Lotto hat am Ende der Folge auch jemand gewonnen – zumindest im weitesten Sinne…

Tag sechs im Dschungelcamp: Wut, Tränen und ein Lottogewinn

Es ist ja nun wirklich keine Überraschung mehr, dass die Stars, die ins Dschungelcamp einziehen, einen dicken Ordner mit sämtlichen Regeln bekommen, an die sich halten müssen. Auch wenn unsereins noch nie die Ehre hatte, das Camp zu betreten, wissen selbst wir, dass die Stars nicht alleine herumlaufen, am Tag nicht schlafen und ihre Mikrofone nicht abnehmen dürfen! Und sooo schwer ist das (bis auf das mit tagsüber schlafen) ja nun wirklich nicht, richtig? Scheinbar allerdings schon, denn happy Manuel kommt mit wirklich schlechten Nachrichten ans Lagerfeuer.

„Ihr habt euch mehrfach nicht an die Campregeln gehalten. In den letzten Tagen habt ihr 85-mal gegen diverse Regeln verstoßen.“ Uiii, die Gesichter der Camper verfinstern sich, weil alle wissen, was das bedeutet: Jeweils ein Luxusartikel der Stars muss weg! Und so sammelt Peter sämtliche Polster, Schals und Ohrenstöpsel ein und bringt sie ins Dschungeltelefon. Währenddessen wird die Laune von Anouschka immer schlechter und sie steht kurz vorm Explodieren. Dann überkommt sie eine heftige Schimpftirade: „Scheißverein. Miese Scheiß-Show ist das – echt!“ Naja, ist ja nicht so, als wüsste sie nicht, welchen Bedingungen sie da im Vorhinein zugestimmt hat…

Kleiner Tipp für die kommenden Tage: Vielleicht sollten sich die Dschungelstars einfach mal an den ehemaligen Dschungelkönig Marc Terenzi halten, der immer wieder predigte: „The regels are the regels“.

Happy Manuel überbringt bad news! Bild: RTL

Eric will gehört werden

Der Fluss in diesem Camp scheint bei den Stars jedes Mal für Erleuchtung zu sorgen. Wir erinnern an das Palmblatt-Gespräch mit Harald Glööckler! Eric führt dort ein tiefgründiges Gespräch mit Tina Ruland und verrät, dass er bereits drei Jahre lang keinen Kontakt zu seiner Mutter hat. Genauso wie Peter seit drei Jahren keinen Kontakt zu seinem Sohn hat. Hier weist Moderator Daniel Hartwich schnell darauf hin, dass dies KEIN Kriterium war, um an der diesjährigen Dschungelshow teilzunehmen. Na dann ist’s ja gut!

Jedenfalls spricht der „GZSZ“-Star offen aus, was ihn bedrückt: „Ich bin hier, damit mich jemand hört und auch sieht. Jemand sehr bestimmtes“, erklärt Eric. „Ich habe jetzt schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu meiner Mama. Ich möchte ihr einfach ein Signal senden, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass wir wieder zueinander finden.“ Die beiden haben sich gestritten, nachdem Eric und seine Ehefrau ein großes Trauma verarbeiten musste. Denn diese wurde im Alter von 17 unter Einfluss von K.O.-Tropfen vergewaltigt, wie Eric erzählt. Tinas Rat daraufhin: „Eine Mama hört nie auf zu lieben, egal wie groß die Verletzungen sind. Wenn eines in deinem Leben sicher ist, dann dass deine Mama dich liebt – egal was du machst!“ An dieser Stelle hoffen wir wirklich, dass Eric in Woche zwei einen Brief von seiner Mama erhalten wird…

Eric wünscht sich eine Aussprache mit seiner Mama. Bild: RTL

Zahnlose Tara denkt noch immer an Filip

In Folge sechs hat sich auch endlich das Rätsel um Taras verlorenen Zahn gelöst! Passiert ist es ganz unspektakulär, während sie Zahnseide verwendet hat. Denn beim Reinigen verliert sie plötzlich ein Veneer und ruft schockiert: „Mir ist gerade mein Zahn rausgefallen. Ich sterbe!“ Dann folgen etwa hunderte Male, in denen Tara einfach nur „Scheiße!“ ruft. Scheint aber zu helfen, denn nach kurzer Zeit findet sie den abgebrochenen Zahn sogar am Boden. Im Dschungeltelefon versichert man ihr, man würde alles wieder richten – jedoch erst am nächsten Tag. Oh Gott, was sagt Filip nur dazu? Der hat gar keine Chance, die zahnlose Tara zu sehen, denn fortan läuft sie mit der Hand vor dem Mund herum.

Harald erzählt sie dann: „Es tut gar nicht weh, aber es ist mir voll peinlich! Ich möchte nicht, dass das jemand sieht.“ Der Designer beruhigt sie aber mit den Worten: „Ach, hier muss einem doch gar nichts mehr peinlich sein!“ Und da hat er auch vollkommen recht! Außerdem gibt es nichts, was Dr. Bob nicht richten könnte. Am nächsten Tag wird Tara dann in die Ordination „Dschungeltelefon“ gebeten, wo ihr Zahn wieder angebracht wird. Halleluja!

Tara hat ein dickes Zahnproblem… Bild: RTL

Ein Lottogewinn, oder so ähnlich

Pünktlich zur Dschungelprüfung hat Tara wieder ein strahlendes Lächeln im Gesicht. So kann sie auch, gemeinsam mit Linda, zum „Schrotto Lotto“ antreten. Hier müssen die beiden Fragen beantworten und rechnen, während sie sich in einer Riesen-Kugel befinden und mit Tieren, Innereien, ekeligen Flüssigkeiten und Federn begossen werden. Die Antworten bekommen die beiden sogar richtig gut hin, doch leider ist es gar nicht so einfach, die Lotto-Kugeln mit den richtigen Zahlen zu fangen, während man in diesem Chaos aus toten und lebendigen Dingen feststeckt.

„Ich habe Angst, dass ich darin kotze und es alles auf Linda fällt“, befürchtet Tara zu Recht. Glücklicherweise schaffen es die beiden ihren Mageninhalt bis zum Ende der Prüfung bei sich zu behalten. Anders als ein Ranger: Der musste sich wegen des ekelhaften Geruchs von Fisch-Abfall und Tier-Innereien in den Busch übergeben, wie Daniel Hartwich am Abend beim Lagerfeuer verrät. Drei von zehn Sternen haben Linda und Tara am Ende aber doch erspielt – zusätzlich gab’s noch ein Glas Champagner für Tara, das sie noch an Ort und Stelle trinken durfte bzw. musste.

Drei statt sechs Richtige beim „Schrotto Lotto“. Bild: RTL / Stefan Menne

Heute steht wohl die Lieblings-Prüfung der Zuschauerinnen und Zuschauer an. Drei Stars müssen ein Auto durch einen Parcours manövrieren und dabei Sterne einsammeln. In der Vergangenheit hat diese Prüfung bereits für richtig heftige Eskalationen gesorgt. Nur gut, dass diesmal Linda, Anouschka und Jasmin ranmüssen, die bekanntlich echte BFFs sind – nicht!

Kommt es bei der heutigen Dschungelprüfung zur Eskalation zwischen Jasmin und Anouschka? Ganz bestimmt! Nein, die reißen sich zusammen

Übrigens: Heute startet das Dschungelcamp bereits um 20:15!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.