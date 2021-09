Unser Home-Sweet-Home – Nur hier fühlen wir uns rundum wohl und eben einfach zuhause. Wir verraten dir, wie du deine eigenen vier Wände in eine richtige Oase verwandeln und super cozy gestalten kannst.

1. Darf’s ein bisschen Romantik sein?

Wer liebt sie nicht, diese Vertrautheit und dieses Gefühl von Geborgenheit? Für die Extraportion Romantik gilt es, mehr ist mehr! Vermeide künstliches Licht und erhelle dein Zimmer mit Kerzenschein – je mehr, desto besser! Die Duftkerzen von Rituals erstrahlen in neuem Design, mit ihnen kannst du nichts, aber auch wirklich gar nichts falsch machen. Wähle aus den angenehmen Duftnoten Orange/Zedernholz oder Lotus/Jujubesamen, entzünde die Romantik und lege dein Handy beiseite. Denn girls, ob ihr es hören wollt oder nicht, Blaulicht lässt unsere Haut altern! Also weg mit allen negativen Einflüssen, schließe die Augen und fühle wie die Romantik Einzug hält.

2. Mach’s dir schön

Wir finden, jede Wohnung hat einen Wohlfühlcorner verdient. Schaffe dir deinen cozy Rückzugsort, indem du einen ganz bestimmten Platz in deiner Wohnung auswählst und mit allem bestückst, was ihn gemütlich und heimelig macht. Dies kann mit Pölstern und Decken in einer Ecke am Boden sein, auf einer breiten Fensterbank mit einem kuscheligen Schaffell, tief versunken in deiner weichen Couch oder warm eingemummelt am Balkon. Du fragst dich, wie du deinen neuen Lieblingsplatz noch wohliger gestalten kannst? Mit dem richtigen Duft! Die Scents The Ritual of Mehr und The Ritual of Jing verströmen Gemütlichkeit pur! Kuschel dich also in eine Decke, gönn dir eine heiße Tasse Tee und lass mit einem guten Buch die Seele baumeln.

3. Liebe geht durch den Magen (oder durch die Nase)

Girls it’s this time of the year again! Wir brauchen nicht mehr auf die Bikinifigur zu achten und können wieder ungeniert damit anfangen, unseren wärmenden Winterspeck aufzubauen. Denn was gibt es Herrlicheres im Herbst, als zu Schlemmen? Ein großer Topf Pasta oder Risotto im Kerzenschein, klingt kitschig, ist es auch! Hauptsache die Begleitung stimmt, denn am besten schmeckt es immer noch in Gesellschaft! Schnapp dir also deine Mädels und zelebriert einen Genießerabend, den Jamie Oliver stolz machen würde!

4. Finde deine innere Mitte

Ich atme, also bin ich, oder wie ging das nochmal? Jedenfalls musst du kein Yogi oder Meditationsprofi sein, um zu deiner inneren Mitte zu finden. 15 Minuten Entspannung am Tag (besonders am Morgen) helfen dir, ausgeglichener und entspannter zu sein, die himmlischen Raumdüfte von Rituals erledigen den Rest. Suche dir einfach einen cozy Ort in deiner Wohnung (am besten deinen neu gestalten Wohlfühlcorner), setze dich aufrecht auf ein Kissen und beginne tieeeef ein- und auszuatmen. Atme in den Bauch und versuche negative Gedanken auszublenden. Mit dem Raumduft The Ritual of Mehr atmen wir gleich noch lieber ein, denn er hilft uns zu mehr Gelassenheit und innerer Balance.

5. Gönn dir (d)eine Beauty-Auszeit

Die Zeit ist gekommen, wo wir unsere Haut wieder winterfit machen. Und wie sollte das besser gehen, als mit einem Private-Home-Spa? Alles was du für deinen Wellnesstempel zuhause benötigst, sind ein Badezimmer, deine liebsten Beautyprodukte, die besten 80’s Schnulzen und den perfekten Duft zum Entspannen. Leg dich in die bis zum Rand mit Schaum gefüllte Wanne, trage eine Gesichtsmaske auf, lege dir zwei Gurkenscheiben auf die Augen (sie dienen als Snack für zwischendurch) und atme tief ein. Am besten den zarten Lotusduft der The Ritual of Jing Serie, denn durch den heißen Dampf verteilt er sich umso besser…