Gibt es ein Liebes-Comeback zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht? Die Gerüchteküche brodelte – bis jetzt! Nun gibt Yeliz Auskunft über ihren aktuellen Beziehungsstatus und stellt klar: Obwohl sie momentan wieder viel Zeit miteinander verbringen sind die beiden kein Paar.

In einer Instagram-Fragerunde stellt sich Yeliz den neugierigen Fragen ihrer Follower.

Sind Yeliz Koc und Jimi Blue wieder ein Paar?

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc haben sich noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow getrennt – samt öffentlicher Schlammschlacht. Doch nachdem ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickt hatte, schienen sich die Eltern wieder zusammenzuraufen. Und vor Kurzem genossen sie ein Dinner mit Freunden, das wie ein Doppel-Date anmutete. Zudem postet Jimi Blue regelmäßig Fotos mit seinem süßen Baby und die Fans fragen sich: Gibt es eine Versöhnung zwischen den beiden?

Wohl eher nicht, denn Yeliz will sich in nächster Zeit erst einmal auf sich und auf ihre Tochter konzentrieren. Beziehungen sind auf ihrer Prioritäten-Liste zunächst einmal nach unten verschoben worden – und das gilt vermutlich auch für Jimi.

In einer Instagram-Fragerunde stellt sich Yeliz den Fragen ihrer neugierigen Follower. Dabei wollte einer ihren aktuellen Beziehungsstatus wissen. Die Antwort der ehemaligen Bachelor-Kandidatin ist eindeutig: „Besser Single als für selbstverständlich genommen zu werden.“ Damit weiß ihre Community Bescheid – Jimi und Yeliz verstehen sich lediglich als Eltern gut.

Jimi Blue: „Wir sind sehr glücklich“

Erst vor wenigen Tagen hat Papa Jimi in einem Interview mit Bunte ein paar Einblicke in ihren neuen gemeinsamen Alltag gegeben: „Ja, ich bin sehr happy momentan. Es ist alles sehr harmonisch. Der Kleinen geht es gut. Wir sind sehr glücklich.“ Das „wir“ ließ die Fans natürlich aufhorchen. Aber er freue sich einfach darauf, was die Zukunft bringt.

„Glückliche Väter, aber seid vorsichtig“, schreibt Snows Papa zu diesem Foto. Was auch immer der Ex von Yeliz uns mit den Worten sagen will, sein aktuelles Vaterglück sieht man ihm auf der Momentaufnahme jedenfalls deutlich an.