Toner, Essenz, Serum, Moisturizer, Muttermilch … ja, ihr habt richtig gelesen! Sängerin Halsey enthüllt jetzt ihr überraschendes Beauty-Must-Have. Für einen strahlenden Glow soll die 28-Jährige auf Muttermilch in ihrer Skincare-Routine setzen.

Die „Eastside“-Sängerin habe das Wundermittel für sich entdeckt, als sie zu stillen begann.

Sängerin Halsey schwört auf Muttermilch als Skincare-Beautysecret

Die einen geben Kollagenpulver in ihre morgendliche Tasse Kaffee, die anderen schmieren sich Blutplasma auf ihr Gesicht. Für den perfekten Teint greifen manche Hollywood-Stars tief in die Beauty-Trickkiste. Auch Sängerin Halsey sorgt mit ihrer ungewöhnlichen Skincare-Routine jetzt für Aufmerksamkeit. Denn das Geheimnis hinter ihrer strahlenden Gesichtshaut: Muttermilch!

Die 28-jährige Sängerin, die im Juli 2021 Sohn Ender zur Welt brachte, enthüllt in einem neuen Interview mit Nylon ihre Hautpflegeroutine und ihre Lieblings-Make-up-Looks. Dabei verrät sie ein spannendes Detail. Denn mit der Geburt ihres Sohnes hätte sich auch ihre Skincare-Routine geändert. „Ich habe schon immer sehr darauf geachtet, welche Produkte ich auf meine Haut auftrage, aber wenn dich dein Baby küsst oder sich an dich schmiegt, wirst du hyperbewusst, was auf deinem Gesicht ist“, sagt sie zu dem Magazin. Für die Sängerin ist es deshalb äußerst wichtig, möglichst natürliche Produkte zu verwenden.

„Muttermilch steckt voller Antioxidantien“

Dann verrät die „So Good“-Sängerin das Geheimnis hinter ihrem Glow. Für die Sängerin ist Muttermilch inzwischen eine Art heiliger Gral in Sachen Skincare. In den USA ist das natürliche Wundermittel in einigen Hautpflegeprodukten enthalten. So schwört Halsey auf ein Colostrum-Serum als Pflegeschritt. „Ich fing an zu stillen und fand heraus, dass Muttermilch die beste Hautpflegezutat überhaupt ist, weil sie so voller Antioxidantien und guter Fette und Zeug ist, die den Heilungsprozess beschleunigen“, so die 28-jährige Mutter.

Halsey ist für ihre außergewöhnlichen und mutigen Looks bekannt. In dem neuen Interview erklärt sie nun außerdem, dass ihre Mutter stets eine Art Style-Vorbild für sie war. „Als ich ein Kind war, hatte sie einen Pixie-Cut, sie hat sich die Zunge gepierct und sie hatte Tattoos. Ich bin einfach an einem Ort aufgewachsen, in dem Experimentieren die Norm war und kein Akt der Rebellion. Ich fühle mich unglaublich wohl in diesem Raum. Das ist alles, was ich je gekannt habe, und das liegt vor allem daran, dass ich sie [Halseys Mutter] als bestes Beispiel dafür hatte.“