Unser Auserwählter für den Winter ist richtig kuschelig. Er ist exzentrisch, tut aber alles, um uns gekonnt in Szene zu setzen. Wir reden hier natürlich von unserem neuen Statement-Pullover! Vom Strickmodell bis zum lässigen Motivdruck lässt dieser unser Herz jetzt höherschlagen. Hier sind unsere Top 10 zum Shoppen und ein paar Stylinginspirationen.

Wir schätzen seine Begleitung vom Office bis zum Mädelsabend. Und obendrein beweist unsere Eroberung auch Humor.

10 kuschelige Statement-Pullover zum nachshoppen

Noch ein paar Stylinginspirationen gefällig?

1. Als Kleid

Das Sweatkleid der 90er klopft wieder an und kann sich mit richtiger Kombi auch abseits von Workout und Netflix sehen lassen. Wir stylen unseren Oversize-Liebling als Kleid mit dazu passender Strumpfhose. Zum Feierabend tauschen wir die Sneakers gegen High-Heels und ab gehts zum After-Work!

2. Zur Jeans

Der gewöhnlichste aller 0815-Looks wird mit dem richtigen Statement-Pullover schnell super stylish. Mehr Silhouette gewinnen wir, indem wir den Pulli vorne etwas reinstecken. Wer noch mehr Statement benötigt, krempelt die Jeans unten hoch, sodass die gematchten Socken hervorblitzen.

3. Über das Sommerkleid

Die Gelegenheit, ein Slip-Dress so wie es ist zu tragen, bietet sich in unseren Breitengraden vielleicht fünfmal im Jahr. Zeit, das zu ändern! Mit einem sanften Poser-Strickriesen wird das sexy Sommerkleid schnell wintertauglich. Auch Leonie Hanne setzt auf die Kombi aus Strick und luftigem Stoff. Sehr harmonisch wirkt auch der wiederkehrende gelbe Farbton im Look. We like!

4. Zur Disco-Pant

Es gibt doch nichts Schöneres, als in die Garderobe ein bisserl Stilbruch hineinzubringen. Zum Beispiel, den kuschligen Strickpullover mit einer glamourösen Disco-Pant zu kombinieren. So darf das exzentrische Teil auch mal bei Sonnenlicht raus und unser Lieblingspulli bekommt die passende Bühne geboten. Win-Win Situation also! Farblich gematchte Sneakers halten den Look auf dem Boden.