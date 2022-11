Es ist ein ewiger Kampf, den iPhone-Besitzer:innen trotzdem bereit sind, auszutragen: Die Akkulaufzeit der Smartphones. Wie wir alle wissen, ist diese bei Apple-Handys ohnehin nicht gerade vorbildlich. Doch es gibt einen einfachen Hack, mit dem wir dafür sorgen können, dass die Batterie weniger schnell an Kapazität verliert.

Dafür notwendig: Nur ein paar wenige Klicks …

iPhone-Hack sorgt für längere Akkulaufzeit

Immer wieder bringt Apple neue Features auf den Markt, die die Produkte zwar verbessern, jedoch auch großen Einfluss auf die Akkulaufzeit der Geräte haben. Wie beispielsweise den 5G-Mobilfunkstandard. Seit den iPhones der 12er-Reihe ist diese Option verfügbar und bereits automatisch so eingestellt. Dementsprechend betrifft das auch die Smartphones der 13. sowie 14. Generation.

Doch wusstet ihr, dass ihr 5G gar nicht immer zwangsläufig benötigt? Zum einen, da sich dieser Mobilfunk an manchen Standorten überhaupt noch nicht durchgesetzt hat und dort auch nicht verfügbar ist. Und zum anderen, da die Tarife von einigen Mobilfunkverträgen auch keine 5G-Option haben. Ihr seht also, dass dieses Feature in vielen Fällen absolut nicht notwendig ist.

Wer also auf 5G verzichten kann, sollte eine einzige Einstellung auf seinem iPhone ändern, die auch dazu führt, dass die Akkulaufzeit weitaus länger standhält.

Und so einfach geht’s

Die Apple-Telefone der neueren Generationen switchen je nach Netzverfügbarkeit automatisch zwischen 4G und 5G hin und her. Verwendet das iPhone 5G werden dadurch auch mehr Batteriereserven in Anspruch genommen. Doch mit dem sogenannten 5G-Hack könnt ihr das verhindern.

Zuerst müsst ihr die „Einstellungen“ auf eurem iPhone öffnen. Anschließend wählt ihr den Menüpunkt „Mobilfunk“ aus. Dann klickt ihr auf „Datenoptionen“. Jetzt habt ihr gleich zwei Möglichkeiten, um eure Akkulaufzeit zu verlängern.

Entweder ihr wählt unter „Sprache & Daten“ die Einstellung „4G“ bzw. „LTE“ aus

die Einstellung „4G“ bzw. „LTE“ aus Oder ihr geht unter „Datenmodus“ in den „Datensparmodus“

Bei letzterer Einstellung solltet ihr allerdings beachten, dass hiermit einzelne Apps am iPhone erheblich eingeschränkt sind und dadurch nicht mehr ganz so schnell agieren. Denn so hält das Telefon automatische Updates und Hintergrundaktionen im Mobilnetz an. Vor allem Backups in der Fotos-App oder beim Nachrichtendienst WhatsApp sind davon betroffen. Daher empfiehlt es sich, den Mobilfunkstandard einfach auf 4G oder LTE zu setzen.