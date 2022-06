Grenzen sind wichtig und helfen uns und unserer mentalen Gesundheit, Abstand zu nehmen. Doch manchen Sternzeichen fallen eben diese Grenzen extrem schwer.

Denn sie können einfach nie „Nein“ sagen.

Krebs

Krebse neigen stark zu Selbstzweifeln. Sie sind sich nie ganz sicher, ob sie in ihrem Umfeld wirklich akzeptiert werden und bezweifeln immer, dass sie dazugehören. Dadurch werden sie zu richtigen „People Pleasern“.

Denn die Krebse sind sich sicher: wenn sie ihrem Umfeld nur genug Gefallen tun, werden sie schneller akzeptiert. Was folgt sind jede Menge Verpflichtungen, Gefallen und To Dos, die sich die Krebse aufhäufen; einfach nur, weil sie sich nicht trauen, „Nein“ zu sagen. Diese Eigenschaft wird jedoch leider von vielen schnell erkannt und ausgenutzt, was den sensiblen Krebsen sehr zu schaffen macht.

Waage

Waagen brauchen im Leben eigentlich nur eines: Harmonie! Sie sehnen sich nach Gleichgewicht und hoffen immer, dass es allen in ihrem Umfeld gut geht. Um diesen Wunsch in die Realität umzusetzen, tun die Waagen wirklich ALLES, was sich ihre Liebsten wünschen.

Dabei müssen die Waagen gar nicht gebeten werden; sie sehen ein Problem oder eine unerledigte Aufgabe und machen sie. Das ist eine wirklich lobenswerte Eigenschaft, doch die Waagen müssen lernen, auch auf sich selbst zu schauen. Denn bei all dem Kümmern um die beste Freundin, den Lebensgefährten, die Nachbarin und den Arbeitskollegen kommt schnell einer zu kurz: die Waage selbst.

Fische

Fische gehören wohl zu den emotionalsten Sternzeichen. Sie neigen dazu, wirklich jede Situation zu zerdenken und durch ihre ausgeprägte Fantasie schaffen sie es, aus einem kleinen „Nein“ ein Horrorszenario zu stricken. Denn was ist, wenn man damit die Gefühle des Chefs verletzt, oder noch schlimmer, die Beziehung nachhaltig verschlechtert? Eben diese Angst sorgt dafür, dass die Fische das Wort „Nein“ einfach komplett meiden.

Denn sie sind sich sicher: lieber ein paar Aufgaben mehr auf der To Do Liste als eine zerstörte Freundschaft. Liebe Fische, wir können euch beruhigen: nur weil ihr ein mal „Nein“ sagt, ist noch lange keine Freundschaft beendet – und falls doch, war es eindeutig nicht die richtige für euch!