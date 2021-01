Gerade in Zeiten von Social Distancing und Homeoffice ist ein sportlicher Ausgleich das Nonplusultra. Egal ob ein schnelles Walking oder schweißtreibender Ausdauersport, das Schuhwerk für draußen muss stimmen.

Wir verraten dir, welche Sportschuhe 2021 angesagt sind:

1. Zig Kinetica II, Reebok

Street-Style-Sneaker oder Laufschuh? Eigentlich ist er zum Sportln kreiert worden, denn die so cool aussehende Zickzack-Sohle bietet eine gute Bodenrückmeldung und macht das Lauferlebnis dynamisch. Das Konstrukt ist so entwickelt, dass er auf den natürlichen Schritt des Trägers reagiert. So ein stylishes Design lässt sich außerdem perfekt zum Alltagslook kombinieren. Geeignet für: Outdoor-Training, Laufen & Co.

€ 120

2. Tree Dashers, Allbirds

Noch nie etwas von Allbirds gehört? Das ist eine nachhaltige Marke für Lauf- und Trainingsausrüstung, bei der Umweltschutz ganz großgeschrieben wird. Die Sportschuhe sind nicht nur federleicht, sondern bestehen komplett aus nachwachsenden Rohstoffen, sind atmungsaktiv und kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Geeignet für: Indoor-Training, Radfahren & Co.

€ 135

3. Fresh Foam 1080v10, New Balance

Diese Trainingsschuhe sehen nicht nur stylish aus, sondern sind auch wahnsinnig bequem. Das elastische sockenartige Material der Fresh Foam-Linie ermöglicht ein rasches hineinschlüpfen, ohne dabei den notwendigen Halt zu verlieren. Großes Plus: Um sich dem Fuß genauer anzupassen sind sie in verschiedenen Breiten erhältlich. Geeignet für: Outdoor-Training, Laufen & Co.

€ 170

4. Cloudflow, On Running

Die Cloudflow Trainer wurde ursprünglich für professionelle Mittelstreckenrennen entwickelt – eine Information für die übermotivierten Sportler unter uns 😉 Der in der Schweiz hergestellte Schuh verfügt über ein Mesh-Material, das die Fußzonen gut durchlüftet. Der Einstieg ist elastisch und die Schnürsenkel versteckt, sodass dem Sporteln nichts mehr im Wege steht. Geeignet für: Outdoor-Training, Wandern, Laufen & Co.

5. Dynablast, Asics

Diese Laufschuhe sind für alle, die ein federleichtes Gefühl erleben möchten. Hauchdünne und wenige Materialschichten ummanteln quasi unbemerkt den Fuß. Auch die Sohle ist soft, deshalb werden diese Trainer für fortgeschrittene Läufer empfohlen, die bereits Erfahrung mit Unebenheiten auf der Laufstrecke haben. Geeignet für: Indoor-Training, Laufen & Co.