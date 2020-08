Via Instagram verkündete Ex-Bachelor Sebastian Preuss, dass er offenbar jemanden datet. Dazu postete er ein Foto einer unbekannten Frau, deren Gesicht er mit einem Fragezeichen bedeckten. Fans sind sich sicher: Das könnte die Bachelor-Finalistin Diana Kaloev sein.

Doch nun meldet sich die 23-Jährige selbst via Instagram zu Wort: “Das bin ich nicht!”

Diana will nicht mit Sebastian Preuss in Verbindung gebracht werden

Im Finale der letzten Bachelor-Staffel schien eigentlich fast schon klar zu sein, dass Kandidatin Diana die letzte Rose bekommt. Doch dann kam alles anders. Denn Sebastian entschied sich für keine der beiden Finalistin. Seine Gefühle hätten einfach nicht ausgereicht. Nun soll der 30-Jährige aber frisch verliebt sein. Via Instagram deutete er an, dass es eine Frau in seinem Leben gibt. Wer das ist, verriet Sebastian allerdings nicht. Nachdem er ein Foto gepostet hatte, vermuteten Fans, es könnte sich bei der Frau darauf um Diana Kaloev handeln. Doch diese stellte nun klar, zwischen ihr und Sebastian läuft nichts. Via Instagram machte sie ihrem Ärger über die ständigen Gerüchte Luft. Sie sei total genervt davon.

Genervt von den Gerüchten

Bereits nach dem Finale gab es Gerüchte, Sebastian und Diana hätten weiterhin Kontakt. Denn immer wieder tauchten Hinweise auf heimliche Treffen auf. Und auch die aktuellsten Instastorys des Ex-Bachelor heizten die Gerüchteküche weiter an. Dort postete der 30-Jährige nämlich ein gemeinsames Foto mit einer Brünetten, deren Gesicht er mit einem Fragezeichen-Emoji verdeckte.

Bild: Diana Kaloev / Instagram

Wie Diana nun allerdings auf ihrem Instagram-Account klarstellte, sei das nicht sie. Nach eigenen Angaben haben die beiden schon länger keinen Kontakt mehr. Sie rechnet außerdem mit dem Bachelor ab und meint hinter seinen aktuellen Instastorys könnte auch einfach eine PR-Masche stecken, um seine Follower-Zahl zu erhöhen. Sein Verhalten sei peinlich und das eines 12-Jährigen, so Diana. Sie habe “null Bock Teil dieser Selbstdarstellung” zu sein und stellt damit ein für alle Mal klar: Zwischen ihr und Sebastian läuft nichts.

