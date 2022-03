Seitdem Wladimir Putin der Ukraine den Krieg erklärt hat, steht die Welt förmlich still. Auch die Musikwelt reagiert auf das aktuelle Geschehen: Die US-Punkband Green Day hat nun ein in Moskau geplantes Konzert abgesagt.

Damit setzt die Band ein eindeutiges Statement im Russland-Ukraine-Konflikt.

Green Day sagt Konzert in Russland ab

Klar, in Zeiten wie diesen gibt es natürlich wichtigeres als Konzerte. Initiiert durch das russische Regime, tobt in der Ukraine derzeit ein Krieg, der bereits tausende Menschen in die Flucht trieb und sogar zivile Opfer forderte. Und das geht auch an der Musikwelt nicht spurlos vorbei: Green Day haben nun den Stecker gezogen und ihr geplantes Konzert in Russland abgesagt.

Die Band sollte eigentlich am 29. Mai im Spartak Stadion in Moskau ein Konzert geben. Daraus wird jetzt aber nichts! In einem Statement in ihrer Instagram-Story heißt es: „Schweren Herzens halten wir es angesichts der aktuellen Ereignisse für notwendig, unsere bevorstehende Show in Moskau im Spartak-Stadion abzusagen.“.

„Passt auf euch auf“

Weiters erklärt die Band: „Wir sind uns bewusst, dass es in diesem Moment nicht um Stadion-Rock-Shows geht, es ist viel größer als das. Aber wir wissen auch, dass Rock’n’Roll für immer ist, und wir sind zuversichtlich, dass es in Zukunft eine Zeit und einen Ort geben wird, an den wir zurückkehren werden. Passt auf euch auf.“

Bild: @greenday / Instagram

Auch andere Musik-Stars canceln Shows

Und wie zu erwarten, sagen auch andere Stars ihre geplanten Shows ab. So etwa auch das frühere One Direction-Mitglied Louis Tomlinson. „Wegen der kürzlichen Ereignisse in der Ukraine muss ich traurigerweise bekannt geben, dass meine Tour-Auftritte in Moskau und Kiew bis auf Weiteres gecancelt sind“, schreibt der Sänger vor kurzem auf seinem Instagram-Account.

„Die Sicherheit meiner Fans ist meine Priorität und meine Gedanken sind beim ukrainischen Volk und allen, die durch diesen unnötigen Krieg leiden“, fügt der 30-Jährigen noch hinzu. Eigentlich hätte er im Juli in beiden Hauptstädten auftreten sollen.

Auch der britische Rockmusiker Yungblud schließt sich der Entscheidung von Green Day und Louis Tomlinson an. „Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass ich meine russischen Shows für diesen Sommer absage. Mein Herz ist gebrochen, weil ich weiß, dass die grausamen und brutalen Handlungen des russischen Regimes in der Ukraine in der vergangenen Woche nicht die Einstellungen und Ideale der wunderschönen Leute reflektieren, die ich in Russland in der Vergangenheit getroffen habe“, so der Musiker.