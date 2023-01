Der Schock sitzt tief. Lisa Marie Presley ist überraschend im Alter von 54 Jahren verstorben. Das gab ihrer Mutter vor wenigen Stunden bekannt. Neben ihrer Familie nehmen nun auch zahlreiche Stars von der Sängerin Abschied und bekunden öffentlich ihre Trauer.

Darunter Wegbegleiter:innen wie Nicolas Cage, John Travolta und Pink.

Diese Stars nehmen von Lisa Marie Presley Abschied

Erst vor wenigen Tagen schreitete Lisa Marie Presley noch auf dem Red-Carpet. Die Sängerin hatte gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla Presley am Dienstag die Verleihung der „Golden Globes“ besucht. Nun verkündete ihre Mutter in einem emotionalen Statement den plötzlichen Tod ihrer Tochter Lisa Marie. „Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist“, zitiert People die 77-Jährige. Aber nicht nur bei ihrer Familie sitzt der Schock tief. Zahlreiche Stars haben sich bereits zum Tod der Tochter von Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley geäußert.

So teilt John Travolta via Instagram ein Foto von der Sängerin und kommentiert: „Lisa baby girl, es tut mir so leid. Ich werde dich vermissen, aber ich weiß, dass ich dich wiedersehen werde.“ Am Ende seines Posts bekundet er der Familie von Lisa Marie sein Mitgefühl.

„Mit ihrem Sohn Benjamin wiedervereint“

Auch Lisa Marie Presleys Ex-Mann Nicolas Cage zeigt sich geschockt und sagt gegenüber Hollywood Reporter: „Das sind niederschmetternde Nachrichten. Lisa hatte das großartigste Lachen von allen Menschen, die ich jemals getroffen habe. Sie erhellte jeden Raum, mein Herz ist gebrochen. Ich finde ein wenig Trost darin, dass ich glaube, dass sie nun mit ihrem Sohn Benjamin wiedervereint ist.“ Ihr Sohn Benajmin Keough starb im Jahr 2020 im Alter von 27 Jahren.

Zudem nahm auch die Sängerin Pink nun Abschied. Die „So What“-Interpretin teilt dazu ein Foto von sich und Presley und schreibt dazu: „Oh, das tut meinem Herz so weh. Lisa Marie, du warst einzigartig. Lustig, smart, einfühlsam, talentiert, witzig, gemein, liebevoll, großzügig, urteilend, aber immer richtig liegend, loyal – und du verehrtest deine Kinder.“

Auch Schauspielerin Leah Remini gehört zu den Stars, die Lisa Marie Presley via Social Media Tribut zollen. „Ich bin untröstlich über den Tod von Lisa Marie Presley“, schreibt die „King of Queens“-Darstellerin. „Lisa hatte kein einfaches Leben, wie manche vielleicht denken. Möge sie in Frieden ruhen und bei ihrem Sohn und Vater sein“, so Leah in dem emotionalen Statement.

Auch Schauspieler Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson sagen der Sängerin ein letztes Mal Lebewohl: „Der plötzliche und schockierende Tod von Lisa Marie Presley heute Abend bricht uns das Herz.“, scheibt Rita Wilson zu einem gemeinsamen Foto mit Lisa Marie. Sie hätten während der Dreharbeiten zum Film „Elvis“ ein enges Verhältnis mit der Sängerin aufgebaut. „Lisa Marie war so ehrlich und direkt, verletzlich, in einem Zustand der Vorfreude auf den Film“, kommentiert Rita.

Billy Idol teilt ebenso eine Anekdote, die ihn mit der Sängerin verbindet. So standen sie vor vielen Jahren gemeinsam auf der Bühne und sangen seinen Hit „White Wedding“ aus dem Jahr 1982. Er erinnert sich: „Sie war sehr liebevoll zu mir, auch als wir in den frühen 2000ern zusammen auftraten. In Memphis in den 90ern gab sie mir eine Führung durch die Privatbereiche in ‚Graceland‘, das war etwas ganz Besonderes. RIP.“

Ex-Freundin von Elvis Presley bekundet Trauer

Linda Thompson, die mit Elvis nach seiner Trennung von Priscilla Presley mehrere Jahre zusammen war, trauert um eine Freundin. Dazu postete sie ein süßes Kindheitsfoto von Lisa Marie mit ihrem Vater. Ihren Kummer fasst sie zusammen mit den Worten: „Mein Herz ist zu schwer für Worte …“