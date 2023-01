Große Trauer in der Musikszene: Noch am Dienstag zeigte sich Lisa Marie Presley bei den Golden Globes. Jetzt ist sie tot. Die einzige Tochter der Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley ist im Alter von 54 Jahren in Los Angeles verstorben.

Medienberichten zufolge erlitt die Sängerin einen Herzstillstand.

Lisa Marie Presley ist tot

Traurige News aus der Musikwelt. Lisa Marie Presley ist tot. Die einzige Tochter des „King of Rock’n’Roll“ Elvis Presley wurde nur 54 Jahre alt. „Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine schöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat“, teilt Priscilla Presley, die Mutter der Sängerin nun mit. „Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe.“, so Priscilla über ihre Tochter.

Stunden zuvor hatte sie auf Twitter geschrieben, dass ihre Tochter ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. „Meine geliebte Tochter Lisa Marie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie erhält jetzt die beste Pflege. Bitte schließen Sie sie und unsere Familie in Ihre Gebete ein. Wir spüren die Gebete aus der ganzen Welt und bitten um Ruhe in dieser Zeit“, steht in dem Statement der Mutter geschrieben.

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

-Priscilla Presley pic.twitter.com/j5oNfNMYJx — Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023

Sängerin nach Herzstillstand in Krankenhaus eingeliefert

Laut dem US-Portal TMZ musste die Sängerin wiederbelebt werden. Presley soll in ihrem Haus nahe Los Angeles einen „vollständigen Herzstillstand“ erlitten haben. Dem Bericht zufolge seien die Sanitäter am Donnerstag wegen eines Notfalls in das Haus der 54-Jährigen im kalifornischen Calabasas gerufen worden. Dort fanden die Rettungskräfte die Sängerin ohne Puls auf. Nach einer Herzdruckmassage wurde sie in ein Spital eingeliefert.

TMZ beruft sich dabei unter anderem auf eine Quelle, die erzählt, Presleys Haushälterin hätte die Sängerin leblos in ihrem Schlafzimmer gefunden. Erste Hilfe soll Lisas Ex-Mann Danny Keough geleistet haben, mit dem sie zuletzt wieder zusammengelebt habe.

Besuch bei Golden Globes

Erst vor wenigen Tagen standen Mutter und Tochter noch gemeinsam im Rampenlicht. Die Sängerin hatte am Dienstag die Verleihung der „Golden Globes“ besucht. Sie und Priscilla waren dabei, als Austin Butler den begehrten Award für seine Darstellung des King of Rock ’n’ Roll in dem Film „Elvis“ gewann.

Die 54-Jährige ist die einzige Tochter der verstorbenen Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley und seiner Frau Priscilla. Viermal war Lisa Marie verheiratet, unter anderem mit dem Popsänger Michael Jackson und dem Schauspieler Nicolas Cage. Die Sängerin hat 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter, Schauspielerin Riley Keough. Ihr Sohn Benjamin Keough verstarb 2020 im Alter von 27 Jahren.