US-Schauspieler Brendan Fraser feiert gerade zahlreiche Erfolge mit seinem Film „The Whale“. Sein gigantisches Comeback wird dabei tatkräftig von TikTok unterstützt. Denn die User:innen der Social-Media-Plattform feiern den 54-Jährigen für seine offene und emotionale Art.

Sieht ganz so aus, als wäre die #Brenaissance in vollem Gange.

Brendan Fraser: Der Sunnyboy der 90er-Jahre

Die enorme Macht von Social Media erkennen wir tagtäglich nicht nur an den Abonnentenzahlen, sondern auch an aktuellen Schlagzeilen – denn während Tiktok für Teenager wie Charli D’Amelio zum Karrieresprungbrett wurde und über Nacht Stars generierte, gefährdeten Promis wie J. K. Rowling mit nur einem Tweet ihre gesamte Karriere.

Doch die sozialen Medien haben noch eine dritte Macht; eine Macht, die zwar seltener zum Vorschein kommt, jedoch dann umso schlagkräftiger. Ganz nach dem Motto „Tot­gesagte leben länger“ schaffen es Tiktok, Instagram und Co nämlich auch, Karrieren wiederzubeleben. Den lebenden Beweis dafür stellt derzeit US-Schauspieler Brendan Fraser da. Der Name kommt euch bekannt vor? Tja, dann wart ihr wohl eines jener Kinder, die früher „George – Der aus dem Dschungel kam“ oder die „Die Mumie“-Reihe auf VHS-Kassetten durchgebinged haben. In den 90ern und frühen 2000ern war Brendan Fraser der Blockbuster-Held schlechthin; ein Sunnyboy, der mit seinen Rollen die perfekte Mischung aus Spaß und Abenteuer traf. Bis es dann ruhiger um ihn wurde und Brendan fast vollständig aus Film und Fernsehen verschwand.

Social Media feiert die #Brenaissance

Was hinter seinem Rückzug aus Hollywood steckte, sollte erst Jahre später enthüllt werden: 2018 spricht der Star mit „GQ“ darüber, dass er 2003 das Opfer von sexueller Belästigung wurde. Der damalige Präsident der Hollywood Foreign Press Association habe ihn begrapscht, behauptet er. Danach kamen kaum mehr neue Rollenangebote und Brendan rückte mehr und mehr in Vergessenheit.

Zumindest, bis die sozialen Medien Wind von der Geschichte bekamen: Unzählige Fans starteten als Reaktion auf Brendans tragische Geschichte nämlich die sogenannte Brenaissance. Sie teilen Brendans Geschichte, bekunden ihre Unterstützung und fordern, dass der Star wieder Rollenangebote bekommt. Der gleichnamige Hashtag hat mittlerweile mehr als 136 Millionen Aufrufe. Ein Video, in dem ein Fan einem sichtlich gerührten Brendan bei einem virtuellen Meet and Greet erklärt, wie sehr sie ihn unterstützt und wie sehr die Fans hinter ihm stehen, sorgt etwa für einen viralen Hit, der noch mehr Fans für den Schauspieler zur Folge hat.

Brendan Fraser gibt emotionale Rede bei Critics Choice Awards

Und die Bemühungen der #brenaissance scheinen Erfolge zu bringen. Denn nach Jahren der Stille kehrt Brendan jetzt mit einem Projekt zurück, dass ihn wieder in die oberste Liga der Hollywoodstars katapultiert. Brendan spielt in dem Film „The Whale“ unter der Regie von Darren Aronofsky nämlich endlich wieder eine Hauptrolle. Und für seine Präsentation bekommt er nicht nur von seinen Fans online jede Menge Lob, sondern auch von den Kritiker:innen. Fraser war für einen Golden Globe nominiert und erhielt einen Critics Choice Award. In seiner emotionalen Rede sprach er darüber, wie sehr ihn dieses Comeback rührt. „In diesem Film, ‚The Whale‘, geht es um Liebe, um Erlösung und darum, das Licht an einem dunklen Ort zu finden“, sagt der Schauspieler und bedankt sich bei seinem Cast. Allen voran dankt er aber dem Regisseur.

Denn: „Darren Aronofsky, ich war in der Wildnis, und ich hätte wahrscheinlich eine Spur von Brotkrümel hinterlassen sollen, aber du hast mich gefunden, und wie die besten Regisseure hast du mir einfach gezeigt, wo ich hingehen muss, um dorthin zu gelangen, wo ich sein muss.“ Letztlich will Fraser mit seiner Dankesrede Mut machen. „Wenn ihr, wie Charlie, den ich in diesem Film gespielt habe, in irgendeiner Weise mit Fettleibigkeit zu kämpfen haben, oder das Gefühl habt, dass ihr euch in einem dunklen Meer befindet. Dann möchte ich, dass ihr wisst, dass, wenn ihr die Kraft habt, aufzustehen und ins Licht zu gehen, dass dann gute Dinge passieren werden.“

Ein emotionaler Auftritt des Stars, der in den Sozialen Medien viel diskutiert und gelobt wird. Doch Fans sind sich sicher: der Siegeszug hat erst begonnen – und wenn es nach ihnen geht, wird Brendans Comeback demnächst mit einer Oscar-Nominierung (und einem Sieg) gekrönt!

Karriere-Comeback dank TikTok?

Brendan Fraser ist übrigens nicht der einzige Star, der dank TikTok, Instagram und Co wieder ein neues Karrierehoch erlebt. Denn wir erinnern an den vergangenen Sommer, in dem ein viraler TikTok-Hit die Karriere einer 80er-Jahre-Ikone wieder aufleben ließ. Die Rede ist natürlich von keiner geringeren als Kate Bush. Als ihr Song „Running Up That Hill (A Deal With God)“ in einer „Stranger Things“-Folge vorkam, war das Internet begeistert. Ein dramatischer Song mit einer noch dramatischeren Szene; was braucht es mehr für einen Hit?

Während der Song für viele der Schlüssel zum viralen Video ist, verschafft er Kate ganz nebenbei wieder Rampenlicht. Denn ihr Song, der es in den 80er-Jahren gerade einmal auf Platz 30 der Billboard-Charts schaffte, steht 37 Jahre später an der Spitze der Hitparaden – und zwar in mehreren Ländern.