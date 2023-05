Es klingt wie in einem Horrorfilm, wurde für einen Mann aus China aber zur gruseligen Realität. Der Tourist ruhte sich in einem Hotelzimmer in Tibet aus und nahm einen fürchterlichen Gestank wahr. Als er der Sache schließlich auf den Grund ging, war er entsetzt. Denn unter seinem Bett lag eine Leiche.

Die örtliche Polizei hat daraufhin eine Mordermittlung gestartet.

Tourist schläft mit Leiche unter seinem Hotelbett

Geschichten wie diese kennt man eigentlich nur aus Gruselfilmen oder Albträumen. Ein Tourist aus China wollte sich nach seiner Anreise in seinem Hotelzimmer ausruhen. Dabei fiel ihm ein entsetzlicher Gestank auf, der einfach nicht weniger wurde. Zuerst dachte er, dass der Geruch möglicherweise von der Bäckerei kam, die sich direkt unter ihm befand. Dann suchte er die Erklärung darin, dass sich der Gestank über die Lüftungsrohre des Hotels verbreitete. Kurzzeitig nahm er sogar an, dass seine Füße für den grauenhaften Geruch verantwortlich seien.

Schließlich wurde es sogar so schlimm, dass der Mann zur Hotelrezeption ging und sich beschwerte. Er bekam ein neues Zimmer und wollte endlich in Ruhe schlafen. Doch dann klopfte es plötzlich an seiner Zimmertüre und das Hotelpersonal bat den Mann aus China, mit nach unten zu kommen. Dort teilte man ihm mit, dass man soeben eine Leiche unter dem Bett gefunden hat, auf dem er wenige Stunden zuvor noch geschlafen hatte. Daher auch der furchtbare Gestank.

Mordermittlung gestartet

So schnell konnte der Tourist gar nicht schauen, war er plötzlich in einen waschechten Krimi verwickelt. Denn die örtliche Polizei startete eine Mordermittlung und nahm auch DNA-Proben von dem verstörten Hotelgast. Dann kam die Entwarnung: Man habe bereits einen Verdächtigen festgenommen, der für den Tod der Person verantwortlich sein soll.

Gegenüber Shangyou News gesteht der Mann: „Ich bin wirklich sehr verängstigt und ich habe immer noch Probleme damit, zu schlafen“. Kein Wunder, schließlich befindet man sich nicht jeden Tag mit einem verwesenden Körper in einem Raum.

Hotel weist Vorwürfe zurück

Ins Rollen gekommen ist der grausige Vorfall, nachdem Mr. Zang, so der Name des Touristen, eine Review über seinen Aufenthalt in dem Hotel in Tibet veröffentlicht hat. Das Hotel reagierte nicht gerade erfreut darüber und wies sämtliche Vorwürfe zurück. Es seien „falsche Informationen“ im Umlauf, ließ ein Sprecher gegenüber lokalen Medien ausrichten. Das nahm der traumatisierte Gast zum Anlass und teilte seine Erfahrung mit der Öffentlichkeit.

Mittlerweile hat seine verrückte Story eine Runde um die halbe Welt gemacht. Besagtes Hotel kann sich kaum mehr vor Kommentaren retten. Denn alle wollen wissen, was passiert ist. Wie die South China Morning Post schreibt, sei das Hotel, das noch dazu ein sehr beliebter Influencer-Hotspot ist, aktuell geschlossen. Jedoch beteuert es, dass es aufgrund von Renovierungsarbeiten sei und nicht etwa, weil man eine Leiche darin gefunden habe.