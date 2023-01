Ein Mann aus den USA hat den Lotto-Jackpot von über einer Milliarde Dollar geknackt – und das auch noch an einem berühmt-berüchtigten Freitag, den 13. Doch eine Sache könnte dafür sorgen, dass sich der Amerikaner doch nicht über die vollständige Summe freuen darf.

Dafür muss er nämlich eine schwierige Entscheidung treffen …

Über eine Milliarde Gewinn im Lotto, doch es gibt einen Haken

Freitag, der 13. Jänner 2023, ist für einen Amerikaner ab sofort wohl der größte Glückstag aller Zeiten. Denn ganz beiläufig kaufte sich der Mann ein Lotterielos von Mega Millions bei einer Raststation im Bundesstaat Maine. Kurze Zeit später erfuhr er dann etwas Unglaubliches: Durch fünf richtige Zahlen samt korrektem Joker ist es ihm gelungen, den Lotto-Jackpot zu knacken. Wie auf der Homepage der Glücksspielgesellschaft zu lesen ist, lauten die korrekten Zahlen: 30, 43, 45, 46, 61 mit dem sogenannten Mega-Ball 14*.

Die Gewinnsumme kann sich wirklich sehen lassen! Denn diese beträgt sage und schreibe 1,35 Milliarden US-Dollar. Damit geht der Amerikaner auch als zweithöchster Lotto-Knacker in die Mega-Millions-Geschichte ein. 2018 hat eine Frau aus South Carolina einen Betrag von 1,53 Milliarden Dollar gewonnen. Vor dem aktuellen Jackpot gab es 25 Mal in Folge keine:n Gewinner:in, aus diesem Grund fiel er auch so dermaßen hoch aus.

Doch auch wenn sich der Mann aus Maine über seine neu erlangte Milliarde freuen kann, gibt es da einen Haken, der ihn um so einige hundert Millionen Dollar „ärmer“ machen könnte. Dafür muss er nämlich erst eine wichtige Entscheidung treffen.

Raten oder alles auf einmal?

Personen, die bei Mega Millions gewinnen, erhalten die volle Summe nämlich nur, wenn sie sich für eine Auszahlung des Betrages in Form von insgesamt 29 Jahresraten mit je 45 Millionen Dollar entscheiden. Fällt die Wahl dagegen aus, da sie eine sofortige Barauszahlung bevorzugen, minimiert sich der Betrag. Im Falle des aktuellen Gewinners würde er von seinen gewonnenen 1,35 Milliarden Dollar dann in etwa 725 Millionen erhalten.

Doch selbst das ist noch nicht die Summe, die letztendlich bar auf der Hand des Gewinners landet. Denn nach Abzug der Steuern in den USA liegt der Betrag ungefähr bei 446 Millionen Dollar. Gut, damit erhält der Mann aus Maine jetzt zwar keinen Milliardärs-Status, genug um ein Leben in Saus und Braus zu führen hätte er aber dennoch! Wie sich der Mann schlussendlich entschieden hat, ist noch nicht bekannt.

Wofür würdet ihr euch entschieden? Jedes Jahr aufs neue die Millionen am Konto zu haben klingt toll! Ich will alles auf einmal, auch wenn es dann weniger ist.

