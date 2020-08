Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Corona-Tests am Flughafen in Schwechat senkt man nun die Preise.

Statt 190 Euro muss man ab Samstag (8. August) nur noch 120 Euro für einen Test bezahlen.

Flughafen Wien senkt Preise für Corona-Tests

Aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen, wonach man bei der Einreise aus einem Land mit erhöhtem Corona-Risiko derzeit einen aktuellen PCR-Test mit sich führen muss, steigt die Nachfrage nach Corona-Tests auf Flughafen Wien. Wie man nun in einer Presseaussendung mitteilte, senkt man deshalb den Preis für die PCR-Tests. Ab Samstag sind diese um 70 Euro billiger. Statt bislang 190 Euro muss man dann nur noch 120 Euro für einen Test bezahlen.

PCR-Tests um 70 Euro billiger

Laut dem Flughafen Schwechat sei die Preisreduktion wegen einer Effizienzsteigerung und der Ausweitung von Kapazitäten möglich. Denn das Vienna Airport Health Center, in dem die Tests durchgeführt werden, habe nun täglich von 7 Uhr bis 20 Uhr auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet.

Seit etwa drei Monaten sind PCR-Tests am Flughafen Wien möglich. Durchgeführt werden sie von medizinisch ausgebildetem Personal. Dabei wird ein Abstrich aus dem Rachen genommen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Reisende erhalten das Ergebnis unter der Woche innerhalb von drei bis sechs Stunden per Mail. An Wochenenden und Feiertagen dauert es bis zum nächsten Tag. Falls der Test positiv ausfällt, muss man bis auf Weiteres eine verpflichtende Heimquarantäne antreten. Allerdings werden die Tests nur an Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu Infizierten durchgeführt. In diesem Fall empfiehlt man, sich an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden.