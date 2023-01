Große Trauer um Schauspielerin Gina Lollobrigida. Der italienische Filmstar ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Lollobrigida zählte zu den großen Ikonen der italienischen Filmbranche.

Schauspiellegende Gina Lollobrigida gestorben

Die italienische Schauspiellegende Gina Lollobrigida ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, ist Lollobrigida am 16. Jänner im Alter von 95 Jahren verstorben. Nähere Details zu dem Tod der Ikone sind nicht bekannt.

Die Filmlegende zählte neben Sophia Loren und Claudia Cardinale zu den großen Weltstars aus der italienischen Filmbranche. Sie erlangte ihren weltweiten Rum in den Nachkriegszeitjahren und wurde als Sexsymbol gefeiert. Später hatte sie auch als Fotografin und Bildhauerin Erfolg. Lange Zeit wurde sie auch als „Schönste Frau der Welt“ bezeichnet, unter anderem in Anlehnung an einen ihre Filme. Gina Lollobrigida nahm aber auch schon früh an verschiedenen Schönheitswettbewerben teil und erhielt bereits als Dreijährige den Titel „Schönstes Kleinkind Italiens“. Später wurde sie Zweite bei der „Miss Roma“ und Dritte bei der Wahl zur „Miss Italia“.

Rollen in mehr als 60 Filmen

„Lollo“; so der Spitzname von Gina Lollobrigida; wurde am 4. Juli 1927 in Subiaco, östlich von Rom geboren. Mit einem Stipendium studierte die Italienerin am römischen Liceo Artistico Bildhauerei und Malerei. Außerdem machte sie eine Ausbildung zur Opernsängerin, um schließlich Fuß in der Filmbranche zu fassen. Nach einigen Statistenrollen und ihrer ersten größeren Rolle in Mario Costas Film „Der Opernrausch“, erlangte sie schließlich weltweiten Ruhm durch den Historienfilm „Fanfan, der Husar“. Insgesamt spielte sie in mehr als 60 Filmen, unter anderem an der Seite von Stars wie Humphrey Bogart, Tony Curtis oder Frank Sinatra, mit. Ihre letzte Rolle liegt allerdings bereits 20 Jahre zurück. Zuletzt hatte Lollobrigida Schlagzeilen gemacht, als sie mit 95 Jahren für den italienischen Senat kandidierte – ohne Erfolg.

Erst vergangenen September wurde die Schauspielerin aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem sie sich bei einem Sturz den Oberschenkel gebrochen hatte. Nähere Details zum Tod der Schauspielerin sind nicht bekannt. Nach Angaben ihrer Anwältin starb „La Lollo“, wie sie oft genannt wurde, in einem Krankenhaus in Rom.