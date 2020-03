Auch in Österreich sind mittlerweile Auswirkungen der Coronavirus-Erkrankung zu spüren. Von der Regierung kommt der Appell, das soziale Leben so gut es geht einzuschränken. Damit soll eine weitere Verbreitung von COVID-19 zumindest verringert werden.

Dazu zählt auch der abendliche Besuch in Bars. Eine größere Menschenmenge auf engem Raum sollte in den nächsten Wochen vermieden werden.

Warum soll ich nicht in eine Bar gehen?

Laut dem Virologen Norbert Nowotny kann es durch eine sogenannte Tröpfcheninfektion zu einer Übertragung des Erregers kommen. Das kann auch noch passieren, obwohl die Person bis zu zwei Meter entfernt steht. Und in einer Bar sitzt man wesentlich näher zusammen, als zwei Meter. Dabei kann es dann schnell passieren, dass man sich unbemerkt ansteckt und den Virus dann weiterverbreitet. Im Zweifelsfall lieber zu Hause bleiben und das Bar-Hopping auf eine Zeit verschieben, in der man schon draußen im Gastgarten sitzen kann. Deine Lieblingsbar wird es in ein paar Wochen bestimmt noch geben und dann kann immer noch ausgiebig auf das Leben angestoßen werden.

Soziales Leben einschränken

Auch auf Geburtstagsfeiern sollte man zurzeit verzichten, da sich auch hier eine größere Gruppe an Menschen versammelt, die sich meistens recht nahe kommt. Von der Regierung kam außerdem der Erlass, dass alle Versammlungen mit mehr als 100 Menschen indoor und über 500 outdoor untersagt werden. Um das Coronavirus nicht noch weiterzuverbreiten, kann jeder einzelne der Bevölkerung beitragen. Eure Freunde, Familie und Bekannten sind bestimmt nicht böse, wenn ihr sämtliche Treffen und Feiern nachholt.

Kann ich noch Sport machen?

In einem Fitnesscenter, das kaum über Fenster verfügt und in dem sich viele schwitzende Menschen befinden, kann man sich förmlich vorstellen, wie sich die Viren verbreiten. Auch dort ist man den Menschen sehr nahe und nutzt Geräte, die vorher schon von vielen anderen genutzt wurden. Wenn man aber auf die richtige Hygiene achtet, dann ist Sport in Zeiten wie diesen sogar sehr gut für die Stärkung des Immunsystems. Sportkurse, wo man gemeinsam am Boden schwitzt und meistens nicht mal im Abstand von einem Meter liegt, sollten in nächster Zeit eventuell gemieden werden. Stattdessen einfach zu Hause ein paar Übungen machen und wen es dennoch ins Freie zieht, der kann auch joggen gehen.