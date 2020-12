Weihnachten und Silvester wird 2020 etwas anders gefeiert als sonst. Auch wenn das riesengroße Weihnachtsfest heuer ausfällt und man das neue Jahr nicht beim Tanzen im Club einklingen lassen kann, halten die Feiertage für manche Sternzeichen eine große Überraschung bereit.

Diese Tierkreiszeichen verlieben sich über die Feiertage:

Zwillinge

Die Zwillinge reiten schon länger auf einem Gefühlshoch. Über Weihnachten verstärkt sich das zusätzlich. Nicht nur das Christkind auch Amor lässt seine Magie spielen. Das Sternzeichen trifft auf einen alten Bekannten und sieht ihn plötzlich in ganz neuem Licht. Die Sterne stehen gut zum Flirten.

Steinbock

Die Adventszeit 2020 war schon bisher für den Steinbock eine Zeit voller Schmetterlinge im Bauch. Über Weihnachten intensiviert sich die rosarote Brille. Endlich hat der Steinbock genug Zeit, um sich seinen Gefühlen bewusst zu werden. All der Stress fällt von dem Sternzeichen ab und sie feiern über die Feiertage tief-entspannt mit ihren Liebsten.

Krebs

Der Krebs hatte 2020 eine sehr schwieriges Jahr, was die Liebe betrifft. Umso schöner wird es dafür über die Weihnachtsfeiertage. Der Pfeil des Amor trifft das Sternzeichen und er verliebt sich in eine ganz besondere Person. 2021 könnte für den Krebs also in einer neuen Beziehung beginnen.

Löwe

Der Löwe ist 2020 besonders vorsichtig mit seinem Herz umgegangen. Ende des Jahres kann er aber nicht mehr verhindern, dass er für eine bestimmte Person Gefühle entwickelt. Die Feiertage werden für das Sternzeichen besonders romantisch.