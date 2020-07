View this post on Instagram

Um 04:30 Uhr aufwachen, ein paar Tassen Kaffee trinken und auf das Dach meines Hauses klettern. Die Dinge, die wir tun, um ein schönes vom Sonnenaufgang zu bekommen und natürlich was passiert…?! Es gab keinen Sonnenaufgang! So ist das mit der Fotografie. An manchen Tagen bereiten Sie alles perfekt vor, aber wir können nicht beeinflussen, wie die Wolken an diesem Tag sein werden. Also machmal muss man es nehmen wie es kommt! ________________________________________ Wake up at 4:30 a.m., have a few cups of coffee, and climb up on the roof of my house. The things we do to get a nice sunrise photo. And of, course, what happens…?! There is no sunrise! That's the thing about photography. Some days you prepare everything perfectly, but we can't influence how the clouds will be that day. Sometimes you just have to take it as it comes!