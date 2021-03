Das ist uns doch allen schon passiert, wir geraten an den falschen Typ und irgendwie endet das Ganze im absoluten Desaster anstatt in einer glücklichen Beziehung – schlimmer Liebeskummer inklusive. Oft kann man im Vorhinein aber einfach nicht wissen, was da so auf einen zu kommt.

Ein Blick auf das Geburtsdatum kann manchmal allerdings einen Hinweis auf die Persönlichkeit geben. Denn diese Sternzeichen-Männer zählen zu den absoluten Herzensbrechern.

Fische

Fische-Männer öffnen sich nur langsam und sprechen selten über ihre Gefühle. Eine Beziehung mit ihm aufzubauen ist nicht leicht und braucht Zeit – oft zu viel Zeit. Während sich der Partner in einer Beziehung mit diesem Sternzeichen emotional total hingibt und sich dadurch erhofft, den Fisch für sich gewinnen zu können, gibt der Fisch so wenig wie möglich von sich Preis. Das kann sogar so weit führen, dass er komplett vergisst, dass er in einer festen Beziehung ist und den Partner betrügt. Liebeskummer ist also vorprogrammiert.

Löwe

Löwen brauchen Aufmerksamkeit und wollen immer im Mittelpunkt stehen. Bei ihnen ist man leider nur selten die Nummer Eins. Ein Grund dafür, warum Beziehungen mit Löwen so oft in die Brüche gehen und für Liebeskummer sorgen. Er stellt nämlich nicht nur sich selbst an erste Stelle, sondern braucht gleichzeitig auch ständig Bestätigung von anderen Frauen. Wenn du ihn nicht bändigen kannst, lass lieber die Finger von ihm.

Waage

Waage-Männer haben ständig etwas an ihrem Partner auszusetzen. Ja klar, manchmal muss man Kompromisse eingehen und auf die Bedürfnisse der anderen Person eingehen. Das ist mit einer Waage aber nicht unbedingt einfach, denn diesem Sternzeichen kann man so gut wie gar nichts recht machen. Die ständige Kritik führt oft zu einem Beziehungs-Aus und hinterlässt meist einen ziemlich verletzten Partner.