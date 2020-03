Sänger Xavier Naidoo postete im Netz ein Video, in dem er ein Lied mit umstrittenen Textzeilen singt und löste damit eine Welle der Empörung aus. Und auch RTL zog Konsequenzen: Xavier Naidoo ist nicht mehr Teil der Experten-Jury von DSDS.

Doch die Mehrheit seiner Fans und auch prominente Kollegen halten zu dem Sänger.

Xavier Naidoo: Fans halten zu ihm

Während unzählige User die Entscheidung von RTL befürworten und es für richtig empfinden, dass der Sänger aus der DSDS-Jury geschmissen wurde, hält die Mehrheit seiner Fans dennoch zu ihm. Und auch andere Promis verstehen nicht, warum die Diskussion rund um das von Xavier gepostete Video so groß ist.

Diese Stars stehen zu Xavier

Via Instagram meldete sich Xavier zu den Rassismusvorwürfen zu Wort und weist diese zurück. Darunter finden sich unzählige positive Kommentare von Fans und auch Promis, die dem Sänger zusprechen. So äußerte sich etwa Schauspieler Til Schweiger zu dem Vorfall. Der 56-Jährige unterstützt den Sänger und kommentierte den Clip mit “100 %” und einem Bizeps-Arm. Und auch Influencer Dominic Harrison, sowie Schauspieler Tom Beck unterstützen Naidoo und posten Herzen unter sein Instagram-Posting.

Xavier Naidoo verteidigt sich

Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit seien ihm völlig fremd, auch wenn er sich zuweilen emotional künstlerisch äußere, hieß es nun auf Naidoos Facebook-Seite. “Ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander”, wurde der Sänger dort zitiert. Naidoo saß bis jetzt in der Jury der aktuellen Staffel der RTL-Castingshow “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS).

In seiner Stellungnahme schrieb Naidoo: “Auch meine Familie kam als Gast nach Deutschland und hat sich natürlich an Recht und Moralvorstellungen des Gastgebers gehalten.” Diese Selbstverständlichkeit solle für alle gelten – auch, wenn nur ein sehr kleiner Teil dies missverstanden habe. Was oder wen genau er damit meint, präzisierte der Sänger nicht, sondern schrieb weiter: “Aber gerade dieser kleine Teil belastet alle anderen, die hierdurch in “Sippenhaft” genommen und durch eine erschreckende Zunahme an Gewaltakten in Gefahr gebracht werden.”