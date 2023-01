„Warte noch ein bisschen“ oder „Es ist gleich so weit“ sind Sätze, die manche Sternzeichen auf die Probe stellen. Denn sie haben einfach keine Geduld.

Abwarten ist ihr absoluter Horror.

Waage

Die Waagen würden gerne die Welt verbessern – und das so schnell wie möglich. Denn mit ihrer grenzenlosen Empathie und ihrem großen Herzen wollen die Waagen einfach alles schaffen. Denn ihr größter Wunsch ist es, dass es allen in ihrem Umfeld bestmöglich geht. Ein Wunsch nach Utopie, der die liebevollen Waagen auszeichnet. Doch es gibt einen Haken. Denn lange auf Verbesserungen warten, steht dabei nicht auf ihrer Wunschliste. Stattdessen sind die Waagen extrem ungeduldig und hoffen, dass sich die Dinge augenblicklich verbessern. Im Idealfall natürlich, ohne dabei Risiken eingehen zu müssen oder sich Konflikten zu stellen. Ein Wunsch, der in der Realität leider kaum wahr wird.

Widder

Sagt niemals einem Widder, dass er sich gedulden soll. Denn kaum ein Sternzeichen hat so wenig Geduld wie das Feuerzeichen. Sie hassen es, zu warten, haben eine sehr niedrige Toleranzgrenze und schon beim kleinsten Fehler reißt ihnen der Geduldsfaden. Das liegt vor allem an ihrer leidenschaftlichen Ader – das Feuer ist daran Schuld. Doch es hat auch gute Seiten: denn setzen sich die Widder für etwas ein, äußert sich diese fehlende Geduld in riesigem Einsatz, der die Probleme schnellstmöglich aus dem Weg schaffen will.

Stiere

Stiere haben eine Vorliebe für Optimierungen. Das bedeutet zwar, dass sie immer einen Weg für Besserung sehen; gleichzeitig picken sie dadurch aber auch immer Fehler heraus. Das größte Problem an der Sache ist aber, dass die Stiere absolut keine Geduld haben. Sie wollen, dass alle Optimierungen immer sofort umgesetzt werden und geben niemandem – nicht mal sich selbst – Zeit zum Reflektieren. Das kann auch mal zur Folge haben, dass es zu Fehlentscheidungen und hitzigen Streitereien kommt, die die Stiere lange bereuen.