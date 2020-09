Netflix hat eigentlich viel mehr Auswahl, als du dachtest. Denn es gibt einige versteckte Filme und Serien, die nicht auf der Startseite angezeigt werden.

Mit diesen Codes kannst du sie trotzdem sehen.

Unzählige versteckte Netflix-Filme

Netflix analysiert unser Binge-Watching-Verhalten und weiß genau, auf welche Filme und Serien wir so stehen. Und genau die oder ähnliche Titel werden uns dann angezeigt. Eigentlich super, aber die Sache hat einen Nachteil. Denn dadurch rücken Filme und Serien, die nicht so ganz zu unseren Netflix-Interessen passen, in den Hintergrund.

Eigentlich gibt es auf der Streaming-Plattform nämlich noch viel mehr zu sehen, das wir gar nicht kennen. Doch wir haben die Lösung, wie du diese Filme und Serien trotzdem schauen kannst.

Hier findest du geheime Netflix-Codes

Auf der Webseite finder.com gibt es eine Liste mit mehr als 27.000 geheimen Netflix-Codes. Die versteckten Filme und Serien sind dort nach ziemlich detaillierten Genres sortiert. Passend zu Halloween zum Beispiel “Absurd Horror Movies”. Um auch etwas aus dieser Kategorie anzuschauen, müsst ihr euch einfach vorher auf Netflix einloggen und dann auf die jeweilige Liste klicken. Schon werden euch Titel angezeigt, die euch Netflix vorher noch nie angezeigt hat.

Manche Filme und Serien sind zwar nicht in jedem Land verfügbar, aber die Auswahl ist dennoch riesig. Wer also keinen Plan hat, was am Wochenende gebingewatched wird, sollte die Liste unbedingt durchstöbern.