Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die kabellosen Kopfhörer ein Style-Upgrade bekommen. Denn Designer setzen jetzt einen neuen Trend und kreieren nun Schmuck für EarPods.

Auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder für Video-Meetings – portable In-Ear-Hörer sind vielseitige Alltagsbegleiter geworden. Die Designs sind meist minimalistisch und reduziert. Warum soll man diese also nicht optisch ein wenig aufhübschen?

Wir zeigen euch wie:

So sieht Schmuck für EarPods aus

Die Vorreitermodelle der glänzenden Hingucker sind überwiegend für Apple-Nutzer erhältlich. Der Ohrschmuck wird über das kurze Funkstück am Hörer befestigt und bringt so ein wenig Glam in dein Outfit.

Ketten für EarPods

Schon im Sommer waren Brillenketten für unsere Augengläser heiß begehrt. Nun veredeln wir kabellose Kopfhörer mit schimmernden Ketten. Der Vorteil: so kannst du die kleinen Dinger garantiert nicht mehr verlieren!

Die glänzenden Teile sind nicht gerade ein Schnäppchen, ersetzen im Grunde jedoch Ohrringe. Wie praktisch sie schließlich im Alltag mit Mund-Nasen-Schutzmaske sowie Mützen, Schals und Co nun tatsächlich sind, wird sich herausstellen. Für Modebegeisterte sind sie jedenfalls der Renner!