Für den guten Zweck verlost Kim Kardashian nun ein gemeinsames Mittagessen mit ihr an einen ihrer Fans. Wie sie via Instagram erklärte, soll das Treffen zudem gefilmt und in der nächsten Staffel von “Keeping Up with the Kardashians” ausgestrahlt werden.

Für eine Teilnahme ist eine Spende erforderlich, die den Opfern der Corona-Krise zugutekommen soll.

Kim Kardashian verschenkt Auftritt bei “Keeping Up with the Kardashians”

Für die sogenannte “#Allinchallenge” hat sich Kim Kardashian für ihre Fans überlegt. Nachdem sie von Model Gisele Bündchen nominiert wurde, meldete sich der Reality-TV-Star mit einem Video auf Instagram. Wie Kim in dem Video erklärt, haben ihre Anhänger nun die Möglichkeit ein gemeinsames Lunch-Date mit ihr zu gewinnen. Laut der 39-Jährigen, soll das Treffen zudem Teil der nächsten Staffel von “Keeping Up with the Kardashians” sein. Für einen Fernsehauftritt sowie einem Treffen mit ihrem Idol müssen die Teilnehmer Geld für Leute spende, die durch die Corona-Krise derzeit auf Hilfe angewiesen sind. “Jeder Dollar zählt. Wir sitzen alle im gleichen Boot”, verdeutlicht Kim in dem Video. Demnach hängt die Gewinnchance auch nicht von der Höhe der Spende ab.

Gisele Bündchen sucht Begleitung für Fotoshooting

Neben Kim Kardashian verlosen derzeit auch zahlreiche andere Promis bei der “#allinchallenge” coole Preise. So haben Fans von Gisele Bündchen die Möglichkeit, sie bei einem Fotoshooting mit Dior zu begleiten. Anhänger von Sportler Tom Brady dürfen zudem auf einen Platz beim ersten Spiel des Footballers für die Tampa Bay Buccaneers hoffen. Auch Drake nimmt an der Challenge teil. Seine Fans können einen Flug mit dem Rapper in seinem Privatjet gewinnen. Doch das ist noch nicht alles. Denn der Gewinner fliegt nicht nur mit ihm zu einem seiner Konzerte, sondern darf Drake außerdem zur Aftershow-Party begleiten.