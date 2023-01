Das Jahr hat zwar gerade erst begonnen, dennoch sind sich manche Sternzeichen sicher: es wird Zeit für einen Neustart. Sie haben 2023 mittlerweile schon satt und wollen neu anfangen.

Denn für sie waren die vergangenen Wochen turbulent!

Skorpion

Die Skorpione haben sich das neue Jahr irgendwie anders vorgestellt. Denn eigentlich wollten sie ganz im Sinne von „New Year – New Me“ alles anders machen. Neue Rituale, neue Tagesabläufe und jede Menge Optimierungen inklusive. Doch dann kam der Alltag und mit ihm die immer gleichen Angewohnheiten und Fallen. Gegen Ende Jänner reicht es den Skorpionen damit aber endgültig. Sie wollen endlich ihre Ziele anpacken und starten in einen neuen Abschnitt.

Schütze

Für die Schützen brachte das neue Jahr vor allem eines: jede Menge Fragen. Denn statt Klarheit und Sicherheit spürten die Schützen in den vergangenen Tagen vor allem viel Ungewissheit über ihr Leben. All die Dinge und Menschen, auf die sie noch vor wenigen Wochen blind vertraut haben, scheinen jetzt tückisch und unsicher. Es ist ein Gefühl, das sehr belastend für die mentale Gesundheit der Schützen sein kann. Eben deshalb wollen sie jetzt einen Neustart wagen und sich von all den Zweifeln auf einen Schlag befreien. Für manche heißt das ein neuer Job, für andere ein privater Tapetenwechsel.

Fische

Die Fische haben einen Großteil der vergangenen Wochen in Gedanken verbracht. Denn für sie gab es viele Dinge, die sie noch aufarbeiten wollten. Seien es Streitigkeiten, die noch aus dem vergangenen Jahr nachhängen, ungeklärte Beziehungsprobleme oder Unsicherheiten wenn es um das eigene Körperbild geht. All das wollten die Fische intensiv bearbeiten, bevor sie sich an Neues wagen. Und jetzt ist es endlich Zeit und dem selbstbewussten Neustart voller positiver Entwicklungen steht nichts mehr im Weg!