Wir haben uns verliebt. Und zwar in DEN Nageltrend der Stunde. Ocean Nails sind nicht nur das Must-Have der Saison, sondern machen auch schon richtig Lust auf den Sommer. Yes please!

Sogar Sängerin J.Lo hat es die Ozean-Maniküre angetan.

Ocean Nails: Dieser Nageltrend macht jetzt richtig Lust auf den Sommer

Der April steht zwar schon vor der Tür, wir müssen uns leider aber noch etwas gedulden bis die Urlaubssaison wieder offiziell beginnt. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, können wir den Sommer ja inzwischen schon mal auf unseren Nägeln einläuten, oder? Klar, natürlich geht nichts über eine schlichte Maniküre, ABER: hin und wieder darf es auf unseren Nägeln ruhig mal etwas stürmischer zugehen. Und hier kommt der neueste Nageltrend gerade recht. Denn mit den sogenannten Ocean Nails erobern intensiv schimmernde kobaltblaue Nägel die Beautylandschaft. And we are obsessed! Wer möchte das Meer nicht am liebsten rund um die Uhr um sich haben. Eben!

Das sehen übrigens nicht nur wir so, sondern auch Megastar Jennifer Lopez. Auch die Sängerin kann dem Duft des Ozeans offenbar nicht widerstehen. Bei ihrer Maniküre entschied sie sich für eine besonders dunkle Version des Nageltrends. Wir spüren da förmlich die lauen Sommernächte am Meer. Für den Look auf J.Los Nägeln verantwortlich ist übrigens der Celebrity-Nail-Artist Tom Bachik. Mit der Caption „I’ve got the California Blues“ teilte er das schöne Design erst kürzlich auf seinem Instagram-Account.

Das macht den Meeres-Look aus

Wir finden: Blau geht immer – ganz egal, welche Jahreszeit. Doch bei den Ocean Nails wird der Kultfarbe ein spannendes Upgrade verliehen. Denn mit Marmor-Effekte und hellen Highlights werden die Wellen und spannende Wasserreflexe auf die Nägel gezaubert. Die Nagelkunst soll eben an einen Ozean erinnern, der dank Sonnenstrahlen (oder Mondschein) in allen möglichen Blaunuancen leuchtet. Wenn das nicht magisch klingt! Also, Nagellack aufdrehen, Pinsel für die Kunstwerke bereitlegen und los geht’s!

So kreiert ihr Ocean Nails

Gleich vorweg: Um den Nageltrend nachzumachen, braucht ihr zwar keine besonders ausgeprägten Maniküre-Fähigkeiten, ihr solltet allerdings darauf achten, dass eure Nägel in einem passablen, gepflegten Zustand sind. Sonst könnte der Look zu unruhig wirken. Dazu feilt ihr die Nägel zuerst in die gewünschte Form und befreit sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagel-Cleaner. Sobald ihr damit fertig seid, geht’s dann auch schon an die Farbe.

Grundsätzlich sind eurer Kreativität bei den Ocean Nails keine Grenzen gesetzt und ihr könnt euch mit verschiedenen Blautönen austoben. Uns hat es aber die Variante der TikTokerin @cheezymacaroni7 ganz besonders angetan. Und so geht‘s:

Step 1: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel.

Step 2: Für den perfekten Ozean-Look braucht ihr dann drei verschiedene Lack-Farben. Ein sattes Kobaltblau, ein helleres Graublau und Weiß zum Beispiel. Tragt nebeneinander dann jeweils eine Linie auf einer glatten Oberfläche auf (zum Beispiel einem Blatt Papier) und vermischt die drei Nuancen mit einem Stift.

Step 3: Tragt diesen Mix dann auf eure Nägel auf. Entweder lackiert ihr eure Nägel komplett oder ihr färbt nur die Spitzen. Gut trocknen lassen!

Step 4: Wer es besonders glamourös mag, kann an der Stelle noch einen Glitter-Polish auftragen. Wieder trocknen lassen.

Step 5: Zum Schluss wird die Maniküre noch mit einem klaren Top Coat versiegelt. That’s it!

Viel Spaß beim Ausprobieren! Und wir träumen uns schon jetzt mit der Meeres-Maniküre in den Sommer …