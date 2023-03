Nach Skin Cycling und Hair Cycling steht jetzt schon der nächste zyklische Beauty-Trend in den Startlöchern. Dieses Mal dreht sich aber alles um unsere Nägel! Die Rede ist hier nun vom sogenannten „Gel Cycling“. Diese Routine richtet sich speziell an alle Gelnägel-Lovers, denn sie soll die Nägel nach einer Maniküre perfekt pflegen und auf das nächste Gel-Set vorbereiten.

Wie? Das verraten wir euch hier.

Gel Cycling: Das hat es mit dem Beauty-Trend auf sich

Unsere natürlichen Nägel müssen schon einiges mitmachen. Vor allem Gelnägel ziehen sie ganz schön in Mitleidenschaft. Die richtige Pflege und auch regelmäßige Pausen sind bei Gelnägeln daher essenziell. Und hier kommt nun ein neuer TikTok-Trend ins Spiel. Unter Gel Cycling macht aktuell eine neue Beauty-Routine die Runde, die sich speziell an Gelnägel-Addicts richtet. Denn die Routine soll dabei helfen, stark beanspruchte Nägel zu regenerieren. Eure Nägel sagen schon jetzt: Yes – please!

Gel Cycling nennt sich nun der neueste Schrei, wenn es um die Nagelgesundheit geht. Wer sich jetzt denkt, Moment, das kenn’ ich doch von irgendwo her, der liegt damit nicht ganz falsch. Denn in der Beautywelt machte bereits Skin Cycling und Hair Cycling die Runde. Dabei versuchen Beauty-Lovers, Produkte mit unterschiedlichen Wirkstoffen in einer Art Zyklus in die Pflege-Routine aufzunehmen. Nach Haut und Haaren sind jetzt also die Nägel an der Reihe. Und das Prinzip ist ähnlich, aber nicht komplett gleich. Denn beim Gel Cycling geht es weniger um die Wirkstoffe, sondern mehr um eine ganz bestimmte Routine. Aber woher stammt der Trend überhaupt?

Dermatologin geht auf TikTok viral

Die Ursprünge des Trends findet man auf TikTok. Die Dermatolgin Dana Stern teilt auf ihrem Account (@drdananails) regelmäßig Videos, in denen sie über Nagelgesundheit und die optimale Pflege beanspruchter Nägel spricht. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie nun ein Video, in dem sie eine neue Methode der Nagelpflege thematisiert. „Ich denke, Gel Cycling wird der nächste große Cycling-Trend“, so die Ärztin in dem Clip.

Gleich zu Beginn des Videos erklärt die Dermatologin ein Problem, das viele Gelnägel-Träger:innen nur allzu gut kennen. „Regelmäßige Gel-Maniküre kann zu Nagelverdünnung führen“, so die Expertin. Dieser Schaden tritt hauptsächlich auf, wenn das Gel entfernt wird, da der Lack auf dem Nagel UV-gehärtet ist. Während die meisten von uns aber wissen, dass das Abreißen und Abziehen von Gel-Nagellack ein echtes Tabu ist, können die Nägel aber immer noch Schaden nehmen, selbst wenn man sie richtig einweichen oder von einem Fachmann entfernen lässt. Den Nägeln eine regelmäßige Off-Phase zu gönnen, ist daher Pflicht! Und dann erklärt die Dermatologin auch schon, wie genau das Gel Cycling funktioniert.

Und so funktioniert Gel Cycling

Eine Gel-Maniküre hält in der Regel zwei bis drei Wochen. Der Fokus der Gel-Cycling-Routine liegt nun in der Zeit danach. Die wichtigste Regel lautet hier nämlich: Gönnt euren Nägeln alle acht Wochen Gelpolitur eine Pause von 1-2 Wochen. Und um das Beste aus euren Nägeln in dieser Zeit rauszuholen, solltet ihr in dieser Zeit den Nägeln eine extra Portion Pflege schenken. „Gele bieten dem Nagel keine gesundheitlichen Vorteile. Ein wichtiger Teil des Gelzyklus besteht also darin, nicht nur eine Pause von der schadensverursachenden Behandlung einzulegen, sondern die Nägel während der Off-Gel-Phase effektiv zu behandeln“, sagt Dr. Stern. Und so geht’s:

Tragt in der Gel-freien-Zeit ein pflegendes Öl auf und massiert eure Nagelhaut damit. Hier eignen sich am besten Öle mit reichlich Antioxidantien und Vitamin E. Als Nächstes wird ein stärkendes Nagel-Serum auf die Nägel aufgetragen. Zum Schluss kommt noch eine weichmachende Creme auf die Hände. That’s it!

Diese Schritte solltet ihr in diesen zwei Wochen regelmäßig in eure Beauty-Routine mit einbauen. Laut der TikTok-Dermatologin sind eure Nägel dann perfekt für eurer nächstes Gel-Set vorbereitet und die Kunstnägel sollen dadurch auch wieder länger halten. Yay!