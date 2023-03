We are obsessed! Und zwar von Kaia Gerbers aktueller Maniküre. Ihre Nails haben nämlich ein Milchbad genommen – zumindest sieht es danach aus. Das Model führte ihre sogenannten „Milk Bath Nails“ erst kürzlich bei der Oscar-Party aus und seitdem scheinen sie das Beauty-Universum zu erobern. Das Milchbad-Design passt nicht nur perfekt zu Frühling und Sommer, sondern sieht obendrein auch noch mega edel aus.

Wir verraten euch, wie ihr Kaias Glam-Nails ganz einfach selbst nach zaubern könnt.

Kaia Gerber macht „Milk Bath Nails“ zum Beauty-Trend 2023

Mit den ersten wärmeren Tagen erwacht auch unsere Beauty-Routine langsam aber sicher aus dem Winterschlaf. Der perfekte Zeitpunkt also, um unseren Nägeln wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr habt Lust auf ein neues Nageldesign, euch fehlt aber die Inspo? Wir hätten da gleich mal einen Vorschlag. Denn um herauszufinden, welche Nageldesigns gerade total angesagt sind, haben wir uns einfach bei den diesjährigen Oscars die Maniküre der Stars ganz genau angeschaut. Dabei sind uns die Nägel von Model Kaia Gerber direkt ins Auge gesprungen. Die 21-Jährige setzte bei der Vanity Fair Afterparty auf sogenannten „Milk Bath Nails“ und wir sind jetzt schon hyped! Denn der Milchbad-Look auf den Nägeln sieht nicht nur mega elegant aus, sondern wirkt gleichzeitig auch noch natürlich. Yes please!

Aber nicht nur Kaia Gerber liebt die „Milk Bath Nails“, auch Stars wie Jennifer Lopez und Nicola Peltz fahren total auf die milchige Nagelkunst ab.

Das steckt hinter dem Trend

Was genau nun den Milk-Bath-Look ausmacht? Wie der Name schon vermuten lässt, wird dabei eine Art milchige Optik auf die Nägel gezaubert – ganz so als ob die Nägel ein Milchbad genommen hätten! Damit sehen die Nails nicht nur mega gepflegt und natürlich aus, das Nageldesign ist auch bei schicken Events ein echter Hingucker. Die Tochter von Cindy Crawford ist der beste Beweis! Für Kaias supernatürliche Milchbad-Maniküre verantwortlich ist übrigens Nail Artist Natalie Minerva.

Im Interview mit dem US-Portal Byrdie erklärte sie die Intention hinter dem Look: „Kaias Maniküre war eine Hommage an den alten Hollywood-Stil. Wir haben uns für eine abgerundete Nagelform entschieden und diese mit milchig-transparenten Farben, die ich individuell für sie gemixt habe, in Szene gesetzt.“ Das beste: Obwohl Kaias gesamter Oscar-Party-Look einfach nur wie aus einer anderen Welt erscheint, ist ihre Maniküre überraschend einfach und in wenigen Schritten nachzumachen! Heißt: Ihr müsst nicht mal ins Nagelstudio. Denn “Milk Bath Nails” gelingen auch ganz easy zu Hause, versprochen.

So geht der Look

Um den Nageltrend nachzumachen, braucht ihr keine besonders ausgeprägten Maniküre-Fähigkeiten. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass eure Nägel in einem passablen, gepflegten Zustand sind. Denn dadurch wirkt das Finish noch sauberer. Dazu feilt ihr die Nägel zuerst in die gewünschte Form und befreit sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon loslegen:

Step 1: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel.

Step 2: Dann folgt eine Schicht Lack in einem warmen Beigeton. Gut trocknen lassen!

Step 3: Danach kommt noch eine zweite Nagellack-Schicht auf die Nägel. Diesmal wählt ihr aber ein semitransparentes Rosa. Durch den Mix der beiden Nuancen kommt der ikonische Milch-Ton zustande.

Step 4: Zum Schluss wird die Maniküre noch mit einem Top Coat versiegelt. That’s it!

Natürlich könnt ihr euch hier aber kreativ austoben. So eignen sich die „Milk Bath Nails“ auch perfekt als Basis für fancy Details. Wie wärs hier zum Beispiel mit süßen Glitzersteinchen oder kleinen Akzenten im Flower-Design? Wenn das nicht Lust auf Sommer macht! Viel Spaß beim Nachmachen.