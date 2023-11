Die „Love Is Blind“-Family wächst! Ex-Teilnehmerin Giannina Gibelli erwartet ein Baby, wie sie mit einem Posting auf Instagram verrät. Auch der Vater ihres noch ungeborenen Kindes ist kein Unbekannter in der Welt des Reality-TVs!

Denn Blake Horstmann war in der US-Version von „The Bachelorette“ zu sehen.

„Love Is Blind“-Teilnehmerin Giannina erwartet erstes Kind

Während „Love Is Blind“ hat Kandidatin Giannina Gibelli für eine emotionale Achterbahnfahrt gesorgt. Erst waren sie und Teilnehmer Damian Powers unzertrennlich, dann wurde Gigi vor dem Traualtar stehen gelassen. Kurz nach Ausstrahlung der Show fanden die beiden wieder zueinander und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Doch auch das hielt nicht lange. Anfang 2022 präsentierte die TV-Darstellerin dann ihren neuen Freund auf Instagram. Auch er hat bereits Reality-Luft geschnuppert. Denn Blake Horstmann war Kandidat der US-Version von „The Bachelorrete“ und belegte 2018 den zweiten Platz.

Zwischen Gigi und Blake hat es während einer Show mit zahlreichen Ex-Teilnehmer:innen von amerikanischen Realityshows gefunkt. Seit fast zwei Jahren sind die beiden nun schon ein Paar. Jetzt folgt die große Überraschung: Die beiden erwarten ein Baby! Mit einem süßen Insta-Posting kündigt die 30-Jährige die aufregenden News an. „Zuerst kommt dir Liebe, danach Baby H“, so Giannina. „Wir sind so dankbar, dass das Leben uns hierhergeführt hat und sind überglücklich, im Frühling 2024 Eltern unseres süßen Babys zu sein!“, freut sie sich.

So haben die beiden von der Schwangerschaft erfahren

Weder Gigi noch Blake haben offenbar damit gerechnet, schon so bald Eltern zu werden. Denn wie die Schwangere gegenüber People erzählt, hat sich ihre Welt binnen Sekunden geändert. „Wir waren gerade auf dem Heimweg nach einem Kinobesuch und ich hatte ein seltsames Gefühl in meinem Bauch. Ich dachte mir noch, dass das wirklich nicht normal ist, also habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht“, so Gigi.

Nachdem die beiden sicher waren, dass der Test negativ sein muss, öffneten sie eine Flasche Wein, während sie auf das Ergebnis gewartet haben. Doch Fehlanzeige! Der Test war positiv. „Nach dem Essen haben wir dann herausgefunden, dass sich gerade unser gesamtes Leben verändert hat“, erzählt Gigi.

„Unsere Freunde sind immer noch geschockt“

Auch die Familie und Freunde des Paares waren über die plötzlichen Babynews mehr als überrascht. „Da war viel Geschrei, Freudentränen und Herumgehüpfe“, so Gigi. „Ich denke, unsere Freunde sind immer noch geschockt“. Inmitten all den Glückwünschen und schockierten Gesichtern, ist sich das Umfeld von Gigi und Blake allerdings sicher: Sie bekommen ein Mädchen. Ob das Bauchgefühl stimmt, wird sich erst zeigen. Denn die werdenden Eltern wissen noch nicht, ob sie tatsächlich ein Mädchen oder doch einen Jungen bekommen.

Ein Glück für die Mom-to-be: „Bis jetzt war die Schwangerschaft ein absoluter Traum“. Sie wurde glücklicherweise von der Morgenübelkeit verschont und ist noch immer in der Lage, ohne Probleme zu Reisen. „Ich liebe es wirklich sehr, schwanger zu sein“, erzählt der Reality-Star. „Es hat mich dazu gebracht, zu meiner Weiblichkeit zu finden und ich hätte nie gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde“, fährt sie fort. Gigi abschließend: „Die Liebe zu diesem Baby ist schon jetzt riesig und ich weiß in meinem Herzen, dass es für mich bestimmt war“.