Sie musste eine zweimonatige Haftstrafe wegen Betrugs absitzen. Nun ist Lori Loughlin alias Tante Becky von Full House wieder auf freiem Fuß.

Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts hatte sie und ihren Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis wegen Betrugs verurteilt. Zudem mussten sie 400.000 Dollar Strafe zahlen.

Lori Loughlin hat ihr Haftstrafe abgesessen

Die ältere Generation kennt Lori Loughlin als Tante Becky in Full House. Die jüngere Generation ist wohl eher ein Fan ihrer Tochter Olivia Jade, die als Teenager einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal führte. Mittlerweile ist die ganze Familie bekannt. Denn sie sind in den Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Unis verwickelt. Dieser sorgte 2019 für unzählige Schlagzeilen. Dabei wurde das Erkaufen von Zulassungen zum Studium an US-Universitäten durch wohlhabende US-Amerikaner für deren Kinder zwischen 2011 und 2019 öffentlich. Auch prominente Eltern wie Lori Loughlin und Felicity Huffman (Desperate Houswives) waren involviert.

Loughlin und ihr Ehemann Mossimo Gannulli wurden wegen Betrugs verurteilt. Loughlin verlor daraufhin im März 2019 mehrere Rollen in laufenden Fernsehserien und Filmreihen. Auch ihre Tochter verlor mehrere Verträge mit großen Beauty-Labels. Zudem verloren Olivia Jade wie auch ihre ältere Schwester ihren Platz an der renommierten Universität USC.

Bestechungsskandal

Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen. Laut Berichten haben sie sogar Fotos gestellt, die ihre Töchter an einer Rudermaschine zeigten. Etliche wohlhabende Eltern waren ebenfalls angeklagt, Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen zu haben, um ihre Kinder an renommierten Hochschulen zu platzieren.