Plötzliches Ehe-Aus eines Hollywood-Traumpaares! Die beiden Schauspieler, Joshua Jackson und Jodie Turner Smith sollen sich getrennt haben. Laut US-Medien war es Jodie, die die Scheidung eingereicht hat.

Die beiden waren vier Jahre miteinander verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

„Unüberbrückbare Differenzen“: Joshua Jackson und Jodie Turner Smith lassen sich scheiden

Immer wieder zeigten sie sich überglücklich und verliebt in der Öffentlichkeit, doch jetzt ist alles aus und vorbei. Zwischen Joshua Jackson und Jodie Turner Smith soll es so heftig gekriselt haben, dass die Schauspielerin jetzt die Scheidung verlangt. Das US-Promiportal TMZ soll Informationen über die plötzliche Trennung haben. Demnach habe die „Murder Mystery 2“-Darstellerin die Scheidungspapiere eingereicht und als Grund „unüberbrückbare Differenzen“ genannt.

Aus den Gerichtsdokumenten geht außerdem hervor, dass die Britin das gemeinsame Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter fordere. Sonstige finanzielle Forderungen habe die 37-Jährige allerdings nicht. Dafür regelt ein aufgesetzter Ehevertrag sämtliche Vermögensaufteilungen.

Datum der Trennung sorgt für Verwunderung

Für große Verwunderung sorgt allerdings das Datum der offiziellen Trennung des Ehepaares. Laut den Scheidungspapieren ist der 13. September angegeben. Kurz vor diesem Tag sah man das Paar allerdings noch zusammen in der Öffentlichkeit. So zeigten sie sich freudestrahlend auf diversen Red Carpets – etwa der New York Fashion Week und der Geburtstagsfeier der Marke J.Crew.

Vom One-Night-Stand in die Ehe

Wie Jodie vor einigen Jahren in der Talkshow „Late Night with Seth Meyers“ verriet, haben sie und der „Dawson’s Creek“-Star sich 2018 auf der 40er-Party von Sänger Usher kennengelernt. Zwischen den beiden hat es sofort gefunkt. „Als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatten wir einen One-Night-Stand“, so die Britin. „Jetzt sind wir bei einem zwei- bis dreijährigen One-Night-Stand“, fuhr sie fort. Ein Jahr später wagten sie schließlich den Schritt vor den Traualtar. Im April 2020 erblickte schließlich ihre Tochter das Licht der Welt.

Was zur Trennung des einstigen Dream-Couples geführt hat, ist nicht bekannt. Böses Blut dürfte es zwischen den beiden allerdings keines geben.